246 de obiective din aproape toate localităţile judeţului au primit finanţare pe PNDL 2

246 de obiective investiţionale din aproape toate localităţile judeţului au primit finanţare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală 2. S-au alocat sume de ordinul sutelor de miliarde de lei vechi pentru reabilitări, modernizări şi construiri de şcoli, grădiniţe şi creşe în judeţul Dâmboviţa, peste o mie de miliarde lei vechi pentru reabilitarea şi modernizarea de drumuri locale şi judeţene, alte câteva sute de miliarde pentru obiective de investiţii în domeniul sanitar, dar şi sume importante pentru reabilitarea de poduri şi podeţe sau reţele de apă şi canalizare: „Judeţul Dâmboviţa a primit o alocare dublă faţă de peroada 2012-2017… Am avut 425 de solicitări de finanţare a unor obiective din judeţul Dâmboviţa, au fost aprobate 246 de obiective de investiţii. Localităţile care nu au depus solicitări de finanţare sunt Crevedia, Dărmăneşti, Caragiale, Tărtăşeşti, în rest toate localităţile din judeţul Dâmboviţa au primit finanţare. În ceea ce priveşte creşele şi grădiniţe avem 49 de obiective finanţate, alocarea este de 70.604.845,03 lei, în ceea ce priveşte şcolile avem 57 de obiective finanţate, cu o valoare de 78.831.792,90 lei. Judeţul Dâmboviţa, în speţă Consiliul Judeţean Dâmboviţa, pe partea de drumuri, are finanţate 20 de drumuri cu o valoare de 155.604.805 lei. Pentru ceea ce înseamnă obiective de apă şi canal sunt 15 obiective finanţate, 14 obiective în teritoriu şi unul al Consiliul Judeţean, este vorba despre alimentarea cu apă şi reţea de canalizare paralel cu drumul pe care îl construim la Unitatea Militară de la Gară, este o valoare finanţată de 87.221.006,15 lei la alimentarea cu apă. La canalizare avem 9 obiective finanţate, valoarea este de aproximativ 48 de milioane. Avem 23 de unităţi sanitare în valoare de 27.807.434 lei. Avem pentru prima dată finanţate 9 poduri, fie că vorbim de drumuri judeţene, fie că vorbim de drumuri locale cu o valoarea finanţată de 16.905.533 lei. Foarte important, avem finanţate 57 de drumuri locale cu valoare de 260.934.551 lei şi avem şi alte domenii care înseamnă cabinete medicale dentare, iluminat public, sunt finanţate 7 obiective, pentru că au fost unităţi administrativ teritoriale care dintr-o greşită interpretare a anexelor metodologice la Ordonanţa 28 nu au dus proiecte pe domeniile prioritare”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea.

Consiliul Judeţean Dâmboviţa are 21 de obiective finanţate, 20 de drumuri şi poduri şi un obiectiv care priveşte alimentare cu apă şi reţele de canalizare la Unitatea Militară de la Gară.