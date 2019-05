24 mai, România sărbătoreşte ZIUA EUROPEANĂ A PARCURILOR

Share This





















In data de 24 mai, toate ţările europene sărbătoresc Ziua Parcurilor. în data de 24 mai 1909 au fost declarate, în Suedia, primele 9 parcuri naţionale de pe continent. Prin parcuri naturale nu se face referire la parcurile din oraşe, ci la ariile natural mari, protejate şi la parcurile naturale şi naţionale. în România, Ziua Parcurilor se sărbătoreşte în ideea de a sensibiliza publicul cu privire la importanţa conservării şi protejării ecosistemelor natural şi zonelor reprezentative ale biodiversităţii.

începând cu anul 2000, în fiecare an, la data de 22 mai, se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Biodiversităţii, zi proclamată de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, prin rezoluţia 55/201, din 20 decembrie 2000.

Data de 22 mai, reprezintă de fapt adoptarea textului Convenţiei din anul 1992 în cadrul Conferinţei diversităţii biologice din Nairobi. Printre principalele obiective pe care le urmăreşte Convenţia se numără conversarea biodiversităţii şi utilizarea corectă a resurselor.

România a semnat Convenţia pe data de 5 iunie 1992. Proclamarea acestei zile la nivel internaţional, are la baza un semnal de alarmă cu privire la problemele privind biodiversitatea, mai ales că, în prezent, o mulţime de specii, atât faună cât şi floră, se află pe care le dispariţie. Transformarea mediului înconjurător pentru a fi prielnic doar vieţii omului, crează un dezechilibru în natură, un dezechilibru care trebuie stopat sau măcar încetinit, pentru o mai bună conservare.

De Ziua Internaţioanală a Biodiversităţii au loc evenimente prin intermediul cărora se doreşte informarea a cât mai multor persoane cu privire la ceea ce înseamnă biodiver-sitatea, responsabilizarea persoanelor prin implicarea lor activă în diferite acţiuni de susţinere a biodi-versităţii şi a naturii, în general. Protejarea mediului poate să înceapă de la fiecare persoană în parte, prin activităţi relativ simple, care să păstreze natura aşa cum este şi pentru generaţiile viitoare.