24 ianuarie: unitatea este posibilă doar prin înţelegere reciprocă, susţinerea obiectivelor naţionale în afara şi-n interiorul ţării şi multă muncă

24 ianuarie 2019, s-au împlinit 160 de ani de la Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru loan Cuza – Mica Unire, cum a rămas evenimentul din 1859 consemnat în istorie.

Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru loan Cuza – context. Mica Unire de la 1859 a fost primul pas important pe calea înfăptuirii statului naţional unitar român.

Cu acest prilej, deputatul PSD, Claudia Gilia a dat un mesaj de unitate şi înţelegere către toate forţele politice, societatea civilă, mediul academic, asociaţiile profesionale şi educaţionale şi anume să se aşeze la aceeaşi masă şi să adopte un pachet de soluţii pentru viitorul acestei Naţiuni.

„Astăzi, 24 ianuarie, istoria ne mai oferă o lecţie: unitatea este posibilă doar prin înţelegere reciprocă, susţinerea obiectivelor naţionale în afara şi-n interiorul ţării şi multă muncă. Acum 160 de ani se unea Moldova cu Ţara Românească. Acum 160 de ani se puneau bazele reformelor care au modernizat naţiunea noastră sub conducerea lui A.l. Cuza.

Dacă nu ar fi existat 24 ianuarie 1859, Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 ar fi fost o „misiune imposibilă”. Trebuie să reflectăm la lecţiile istoriei şi să pregătim un proiect de ţară pentru viitorii 100 de ani.

Aşadar, Unirea nu s-a făcut peste noapte. Clasa politică de astăzi trebuie să înceapă cu proiecte mici, dar care să schimbe viaţa românilor în bine. Avem nevoie de îmbunătăţirea situaţiei din sistemul educaţional şi sanitar. Trebuie să ajungem la un consens pentru proiecte de infrastructură şi investiţii. Trebuie să susţinem economia naţională într-o Europă tot mai unită şi o lume tot mai globalizată. Astăzi, informaţia şi banii circulă cu viteza internetului, iar noi trebuie să ne asigurăm că valorile naţionale vor fi întărite şi vor ghida în direcţia dorită naţiunea noastră.

Fac apel către toate forţele politice, societatea civilă, mediul academic, asociaţiile profesionale şi educaţionale şi le îndemn să se aşeze la aceeaşi masă şi să adopte un pachet de soluţii pentru viitorul acestei Naţiuni. Avem mai multe lucruri care ne unesc, decât ne despart. La Mulţi Ani, dragi

români!

La Mulţi Ani, România!”, a declarat deputatul Claudia Gilia.

Anul 1859 a reprezentat un punct de însemnătate crucială în istoria românilor şi primul pas important în direcţia înfăptuirii statului naţional român.

Pe 24 ianuarie 1859, unionistul Alexandru loan Cuza este ales domn al Ţării Româneşti de către deputaţii din Adunarea electivă de la Bucureşti, după ce devenise anterior, pe 5 ianuarie, domnitor al Moldovei.

Mica Unire a reprezentat un proces complex, bazat pe puternica apropiere culturală şi economică între cele două principate.

Urmările Unirii au fost uriaşe. De data aceasta nu a mai fost vorba de o simplă schimbare de domnie, ci de o nouă pagină de istorie naţională. Începea o epocă de realizări profunde în toate domeniile, care au deschis calea modernizării şi dezvoltării României şi care au creat condiţiile obţinerii lndependenţei (1877) şi realizării Marii Uniri (1918). Ţelul comun de unire a românilor într-un singur stat a fost atins la data de 1 Decembrie 1918, când a avut loc Unirea Principatelor Române: ale Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România.