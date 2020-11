24 de şcoli şi de instituţii din judeţul Dâmboviţa, dotate cu boilere performante prin campania derulată de Crucea Roşie şi Ariston

Judeţul Dâmboviţa noiembrie 2020 – Crucea Roşie Română şi Ariston Thermo România au continuat în 2020, pentru al treilea an consecutiv, misiunea unică de a aduce confortul chiar şi acolo unde acesta pare imposibil de atins. În cadrul acestei acţiuni, peste1200 de copii şi persoane adulte din judeţul Dâmboviţa vor beneficia de acces la apă caldă prin echiparea şcolilor/instituţiilor cu boilere performante donate de către Ariston Thermo România.

Ariston Thermo a încheiat în 2018, un parteneriat pe termen lung cu organizaţia umanitară Crucea Roşie Română cu ajutorul căreia boilere electrice de ultimă generaţie au fost donate persoanelor din zonele retrase ale ţării sau din medii defavorizate, în specialşcol-ilor şi centrelor de bătrâni. În ultimii trei ani, peste 1.450 de echipamente performante de încălzire a apei au fost donate către 869 de instituţii de învăţământ, cămine de bătrâni şi centre medicale din ţară, oferind astfel acces la apă caldă pentru peste 170.000 de persoane. În cadrul ediţiei din 2020, implementată la nivel naţional de către Crucea Roşie Română şi Ariston Thermo au fost donate 400 de boilere electrice de ultimă generaţie către 248 de instituţii din întreaga ţară, de care beneficiază în prezent peste 52.000 de copii şi vârstnici.

Caravana Ariston Comfort Challenge din acest an a început în luna septembrie şi a parcurs 24 de judeţe pentru a ajunge în localităţile identificate de către Crucea Roşie unde au fost donate boilere electrice către instituţii importante care nu beneficiază de echipamente de încălzire a apei, aşa cum sunt: şcoli, grădiniţe, cabinete medicale, cămine de bătrâni şi copii.

Un număr de 45 boilere având capacităţi de 30, 50 şi 100 de litri, au ajuns în judeţul Dâmboviţa, în următoarele unităţi de învăţământ/ instituţii: Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi, UAT Gura-Şuţii, Grădiniţa Şelaru, Grădiniţa Glogoveanu, Sediul Social UAT Şelaru, Dispensare din comună UAT Produleşti, Unităţi de învăţământ UAT Dragomireşti, Şcolile şi grădiniţele din satele Potlogi, Pitaru, Româneşti, Grădiniţa Perşinari, Dispensar Glodeni, UAT Doiceşti, UAT ULMI, Centrul de Asistenţă Socială Conţeşti, Centrul de Asistenţă Socială Răcari, Centrul de Asistenţă Socială

Bucşani, Căminul de bătrâni – A doua şansă Târgovişte, Căminul de bătrâni –

Ulieşti.

„După campania de succes din

ultimii doi ani, prin intermediul căreia Crucea Roşie Română şi Ariston Thermo Romania au vizat îmbunătăţirea condiţiilor de trai a mii de oameni ce nu beneficiau de acces la apă caldă, demersul nostru comun a continuat. În acest an, când igiena mâinilor este, mai mult decât oricând, o măsură esenţială pentru sănătate, am reuşit să dotăm cu boilere electrice sute de şcoli, centre medicale şi case de bătrâni din mai multe judeţe ale ţării. Mulţumim Ariston Thermo Romania pentru susţinerea comunităţilor dezavantajate cu echipamente performante de încălzire a apei”, a declarat Ioan Silviu Lefter, Director General Crucea Roşie Română.

„Nicio provocare nu este prea mare pentru a face lumea un loc mai confortabil” este mesajul principal al campaniei noastre. Într-un an atipic, care a adus provocări sociale şi sanitare la care nimeni nu se aştepta, mă bucur că am putut duce mai departe misiunea noastră. Ariston Thermo România contribuie astfel la acoperirea unei nevoi reale a comunităţii: accesul oamenilor la apă caldă, implicit la un confort minim şi la standarde de igienă corecte într-o perioada în care aceasta poate face diferenţa între sănătate şi o boală complicată aşa cum este Covid-19. Filosofia noastră de responsabilitate socială este să ne implicăm în proiecte cu un impact direct, concret în comunitate, iar numărul mare de beneficiari la care am ajuns în cele trei ediţii ne confirmă reuşita proiectului.” a declarat Cătălin Drăguleanu, Country Manager Ariston Thermo România.

Iniţiativa Ariston are loc în contextul în care aproximativ 30% dintre români locuiesc într-o gospodărie care nu dispune de baie, duş sau toaletă cu apă curentă.* Accesul la apa caldă rămâne o problemă majoră în mii de instituţii din România, aşa cum sunt şcolile şi grădiniţele în special din mediul rural astfel că, în cadrul campaniei, donaţiile de echipamente termice au fost direcţionate cu prioritate către aceste locaţii. Conform statisticilor, aproximativ 4.200 dintre şcolile din România nu au grupuri sanitare în incinta şcolii, situaţie cu impact asupra unui număr de peste 155.486 de elevi la nivel naţional. Dintre cele 4.200 de unităţi de învăţământ menţionate mai sus, aproximativ 2.200 au grupuri sanitare situate în curte, fără apă curentă şi fără canalizare.

Acţiunea face parte din iniţiativa globală Ariston Comfort Challenge, prin care compania şi-a propus să aducă confortul chiar şi acolo unde acesta pare greu de atins, iar prima misiune Ariston în acest sens a avut loc chiar în inima Groenlandei, în insula Disko. Astfel, într-un mediu natural extrem a fost construită Ariston Comfort Zone, o casă inovatoare de tip modular, cu scopul de a oferi adăpost echipelor de cercetători de la Universitatea din Copenhaga care studiază an de an schimbările climatice.

Campania de donaţii a fost susţinută şi anul acesta de către Alex Găvan alpinist, activist de mediu şi ambasador al proiectului umanitar încă de la prima ediţie din 2018.