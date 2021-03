22 MARTIE – ZIUA MONDIALA A APEI

In fiecare an, in 22 martie, sărbătorim Ziua Mondială a Apei. Decizia instituirii acestei sărbători a fost luată în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare de la Rio de Janeiro, în data de 22 decembrie 1992, iar din 1993 o serbăm şi în România. Au trecut 28 de ani de la prima celebrare şi în toată aceasta perioadă am început să conştientizăm, din ce în ce mai mult, importanţa pe care apa o are în viaţa noastră, a comunităţilor, a societăţii dar, mai ales, a Planetei.

Utilizarea mult mai eficientă a apei poate duce la reducerea efectului de seră. Nu ne mai permitem să aşteptăm iar fiecare dintre noi are un rol de jucat, fiecare are misiunea de a proteja apa, de a o economisi şi, de ce nu, de a o respecta. Criza climatică globală este indisolubil legată de apă. Schimbările climatice cresc variabilitatea ciclului apei, induc evenimente meteorologice extreme, reduc predictibilitatea disponibilităţii apei, afectează calitatea apei şi ameninţă dezvoltarea durabilă şi biodiversitatea, la nivel mondial. Trebuie să ne schimbăm strategiile, spune Organizaţia Naţiunilor Unite. Politica şi planificarea climatică naţională şi regională trebuie să adopte o abordare integrată a schimbărilor climatice şi a gestionării apei. Trebuie ca toţi locuitorii planetei să aibă acces la o sursă de apă curată. Aceasta poate însemna salvarea multor vieţi. În aceste zile în care un virus ne rearanjează priorităţile din agenda personală şi socială, apa rămâne un element vital în a ne apăra acest duşman invizibil. Pentru a păstra sănătatea noastră şi a celorlalţi, apa este esenţială. Tocmai de aceea trebuie să o preţuim la adevărata valoare iar adaptarea acţiunilor noastre faţă de apă, în contextul schimbărilor climatice, şi nu numai, poate şi trebuie să protejeze sănătatea oamenilor şi să salveze vieţi.

Una dintre cele mai importante contribuţii pe care le putem aduce la încetinirea transmiterii COVID-19 şi la păstrarea în siguranţă a noastră şi a comunităţilor noastre este să ne spălăm pe mâini. Acesta este cel mai important rol pe care îl jucăm acum: ne protejăm pe noi, îi protejăm şi pe cei din jurul nostru. În aceste zile, principalul mesaj pe care îl transmit atât Organizaţia Mondială a Sănătăţii cât şi Organizaţia Naţiunilor Unite, de Ziua Mondială a Apei 2020, este acela de a avea o bună igienă a mâinilor. Astfel, voi şi toţi cei din jurul vostru, întreaga comunitate veţi fi protejaţi. Ne spălăm pe mâini, dar nu uităm să închidem robinetul. Apa nu este o resursă fără sfârşit! Mai ales apa potabilă.