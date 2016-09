21 septembrie, Ziua europeană fără decedaţi în accidente rutiere. IPJ Dâmboviţa susţine proiectul „Edward”

Share This





















Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, prin poliţia rutieră, participă la proiectul „EDWARD – The European Day Without A Road Death”, potrivit căruia 21 septembrie devine Ziua europeană fără decedaţi în accidente rutiere.

Proiectul EDWARD are ca scop conştientizarea tuturor categoriilor de participanţi la traficul rutier cu privire la riscurile şi consecinţele la care se expun prin nerespectarea regulilor de circulaţie.

Viteza excesivă sau neadaptată la condiţiile de drum, şofatul sub influenţa alcoolului, folosirea neregulamentară a telefonului în timpul conducerii autovehiculului, conducerea unor autovehicule cu defecţiuni tehnice constituie o parte din factorii generatori de accidente de circulaţie. De asemenea, şi abaterile comise de biciclişti, motoci-clişti, mopedişti, căruţaşi şi bineînţeles indisciplina pietonală determină producerea de evenimente negative. Mulţi dintre conducătorii de vehicule pe 2 roţi şi pietonii îşi cresc singuri nivelul de implicare în accidente rutiere, alegând să ignore regulile sau căutând, pentru a scurta drumul, variante riscante.