21 noiembrie -Ziua Naţională Fără Tutun

În fiecare an, în a treia joi a lunii noiembrie este celebrată „Ziua naţională fără tutun” având scopul de a conştientiza publicul şi decidenţii politicilor de sănătate în privinţa poverii sociale enorme (boli/diz-abilităţi/decese premature) atrasă de consumul de tutun şi a stimula modificări comportamentale şi măsuri legislative specifice.

În România se înregistrează o prevalenţă semnificativă a consumului de tutun, peste 5 milioane şi jumătate de fumători, dintre care mai mult de 5 milioane fumează zilnic.Consumul produselor noi de tutun (produsele cu tutun care se încălzeşte), peste 230000 de adulţi şi al ţigărilor electronice se conturează ca o nouă ameninţare la adresa sănătăţii populaţiei, mai ales în lumina celor mai recente date privind impactul pe sănătate al acestor produse (efecte hepa-tolitice observate în studii experimentale pentru produsele cu tutun care se încălzeşte, respectiv pneumonia de tip chimic pentru ENDS). Studiul GATS România 2018 a arătat că prevalenţa consumului de tutun este de 30,7%.

Povara economică şi costurile pentru sănătate cauzate de consumul de tutun pot fi reduse prin implementarea măsurilor Convenţiei Cadru pentru Controlul Tutunului a OMS, măsuri care s-au dovedit a fi eficiente şi pe care România le implementează de la adoptarea lor. Fiind una dintre ţările care au ratificat Convenţia Cadrul pentru Controlul Tutunului a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, România şi-a asumat un angajament internaţional de a continua să pună accentul pe sănătate prin implementarea fiecăreia dintre acţiunile aferente pachetului MPOWER: Monitorizare (şase studii în cadrul Sistemului Global de Supraveghere a Tutunului (Global Tobacco Surveillance System – GTSS) sub egida OMS/CDC), Protecţie, prin interzicerea fumatului în toate spaţiile publice închise în anul 2016, Oferirea de ajutorpentru renunţarea la fumat, avertizare (Warning) prin introducerea avertismentelor grafice pe pachetele de ţigări, implementarea legislaţiei privind publicitatea, promovarea şi sponsorizarea produselor din tutun (Enforce bans), creşterea (Raise) taxelor pe tutun.

Cu toate măsurile remarcabile pe care România le-a luat pentru combaterea acestui flagel, între anii 2011 şi 2018, consumul de tutun în România a crescut cu 14,9%, mai ales prin creşterea consumului în rândul tinerilor din grupa de vârstă 1524 de ani (cu o creştere relativă de 48,3%) şi al femeilor (cu o creştere relativă de 27%), în condiţiile în care proporţia celor care au avut o tentativă de renunţare la fumat în ultimul an a suferit o scădere relativă semnificativă, comparativ cu 2011 (de 37%), chiar dacă aproape 5 din 10 fumători (48,2%) afirmă că vor să se renunţe la acest obicei în viitor.

Potrivit Societăţii Române de Pneumologie aproximativ 85% dintre pacienţii cu cancer bronhopulmonar din România sunt fumători, iar 42.000 de decese pe an se datorează fumatului. Fumatul omoara mai mult decat alcoolul, accidentele de cir-culatie, drogurile, obezitatea, tentativele de sinucidere, toate la un loc.

Campania din acest an este un apel pentru sănătate prin sloganul: „Pentru sănătate spune NU consumului de tutun!”Scopul campaniei este prevenirea consumului de tutun în orice formă printr-o informare corectă şi conştientizare asupra beneficiilor renunţării la fumat iar obiectivele sunt:

” Creşterea numărului de persoane din grupul ţintă informate cu privire la beneficiile renunţării la fumat;

” Informarea şi conştientizarea persoanelor nefumătoare, sau a celor care doar au experimentat fumatul, cu privire la efectele nocive ale fumatului asupra sănătăţii lor cât şi a celor din jur;

” Sensibilizarea populaţiei şi a profesioniştilor din sistemul sanitar în privinţa pericolului pe care îl reprezintăutilizarea dispozitivelor electronice cu nicotină (ţigări electronice sau tutun încălzit – IQOS).