2020 a fost pentru PSD Dâmbovița anul în care organizația și-a redobândit statutul de principală forță politică în județ

Pe 27 septembrie 2020, PSD Dâmboviţa avea să răstoarne și să facă uitate rezultatele slabe ale alegerilor europarlamentare și prezidenţiale din 2019.

Echipa PSD Dâmboviţa a câștigat 63 de mandate de primar, majoritatea în Consiliul Judeţean Dâmboviţa și postul de președinte al Consiliului Judeţean: „A fost o muncă de echipă din care, am spus-o și o voi spune întotdeauna, mă mândresc că fac parte!

Toate acestea s-au datorat însă celor care ne stau alături: cetăţenii acestui judeţ!

Alături de colegii mei, am luat la pas fiecare sat, comună, oraș și municipiu din judeţul nostru.

Am discutat cu oamenii, am stabilit împreună ce trebuie să facem, am prioritizat nevoile fiecărei localităţi spunându-le tuturor: toţi suntem dâmboviţeni și trebuie să dăm ce e mai bun în noi pentru Dâmboviţa, nu pentru un partid, nu pentru un anumit lider!

Însă cu voinţă și multă, multă determinare am reușit să așezăm Dâmboviţa pe drumul unui judeţ în dezvoltare!

Luna viitoare, pe 29 octombrie, la un an de la depunerea jurământului ca președinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, voi ieși în faţa dâmboviţen

ce am făcut în acest an.

Pentru 27 septembrie 2020, vă mulţumim!

Aţi fost alături de noi, iar noi, așa cum v-am promis, suntem alături de dumneavoastră!”, a afirmat președintele PSD Dâmboviţa, Corneliu Ștefan.