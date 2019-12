2019 – un an în care nu au lipsit proiectele mari de dezvoltare a comunei Conţeşti

Share This





















Aşa cum ne-a obişnuit pe parcursul celor aproape trei mandate de primar al Comunei Conţeşti, Marian Alexandru are cu ce să vină în faţa cetăţenilor la fiecare moment de bilanţ. Nu îi dezamăgeşte pe aceia care şi-au pus încrederea în capacitatea sa de a face lucruri bune, utile pentru comunitate, nici la acest sfârşit de an, dimpotrivă. Sunt multe de spus despre activitatea susţinută a şefului administraţiei publice dintr-o comună mare, cu mai multe sate, fiecare dintre acestea cu instituţii şi drumuri care trebuie modernizate şi întreţinute.

Remarcabil este că multitudinea de probleme cotidiene nu a fost o piedică în iniţierea, promovarea şi implementarea unor proiecte cu valoare mare şi cu impact pozitiv şi mai mare în creşterea nivelului de trai din localitate. Întrebat în legătură cu cele mai importante investiţii din acest an, primarul Marian Alexandru a nominalizat în primul rând modernizarea şi asfaltarea a nu mai puţin de opt kilometri de străzi, lucrare finalizată în septembrie şi finanţată prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Un program pe care edilul la catalogat drept util şi eficient, valoarea obiectivelor depăşind cu mult posibilităţile bugetului local. Tot pentru modernizarea infrastructurii de drumuri au fost şi proiecte în asociere cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, un asemenea contract fiind încheiat chiar zilele trecute, mai exact pe 11 decembrie. L-a informat atunci Marian Alexandru pe preşedintele Consiliului Judeţean că, odată realizată şi această investiţie, Comuna Conţeşti va fi asfaltată în proporţie de 99%. O realizare cu care puţini edili se pot mândri, fie că vorbim despre comune, fie de oraşe cu pretenţii.

Un alt proiect major, aflat în curs de implementare, este înfiinţarea sistemelor de apă şi canalizare în satele Bălteni, Gămăneşti, Călugăreni şi Mereni, cu finanţare nerambursabilă, din fonduri europene alocate prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. Un obiectiv cu valoarea de două milioane de euro, de care vor beneficia în jur de 650-700 de gospodării. Stadiul fizic de execuţie este de 80% iar recepţia lucrărilor este prevăzută pentru luna mai a anului viitor. Pentru restul comunei, unde există reţea de apă, sistemul de canalizare va fi realizat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, tot cu fonduri europene. Tot pentru accesarea de fonduri guvernamentale prin PNDL, primarul a iniţiat şi depus la Ministerul Dezvoltării proiectul pentru sistemul de distribuţie a gazelor naturale. Proiectul a fost declarat elegibil şi se aşteaptă semnarea contractului de finanţare.

La Conţeşti, chiar dacă banii de la bugetul local nu sunt niciodată suficienţi, au fost identificate resursele necesare şi pentru investiţii punctuale, dar absolut justificate. Au fost sprijinite pentru lucrări de întreţinere la biserici toate cele şase parohii, anul acesta fiind refăcut acoperişul Bisericii Călugăreni iar suma de 75000 de lei fiind acoperită integral din bugetul primăriei. Toate bisericile din comună dispun de sisteme de încălzire cu centrale pe butan-gaz iar şcolile, foarte bine întreţinute, au centrale termice pe lemne. Vorbim practic despre preocuparea pentru asigurarea unor condiţii civilizate, decente, pentru copii şi profesori, pentru toţi locuitorii comunei.

Nu în ultimul rând trebuie amintit că nici Moşu’ nu i-a uitat pe copiii din Comuna Conţeşti. A pregătit peste 600 de pachete cu dulciuri pentru toţi elevii şi preşcolarii şi alte pachete speciale pentru copiii cu dizabilităţi. Un gest frumos, potrivit pentru sfârşitul unui an bun pentru Comuna Conţeşti, cu numeroase realizări la nivelul administraţiei publice locale.