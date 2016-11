20 NOIEMBRIE – Ziua Mondială a Comemorării Victimelor Accidentelor Rutiere

Share This





















În anul 2006, Organizaţia Naţiunilor Unite a stabilit ca a treia duminică din luna noiembrie să fie desemnată Ziua mondială de comemorare a victimelor accidentelor de circulaţie, pentru a semnala faptul că imprudenţa în trafic poate pune în pericol nu numai sănătatea, ci şi libertatea sau chiar viaţa. În acest an, Ziua mondială de comemorare a victimelor accidentelor de circulaţie va fi marcată pe 20 noiembrie. In Dâmboviţa, activităţile se vor derula sub sloganul „PENTRU EI ESTE PREA TÂRZIU, DAR NU ŞI PENTRU TINE. FII RESPONSABIL, NU RĂSPUNZĂTORI”. Astfel, poliţiştii de la rutieră vor fi prezenţi în stradă, vor sta de vorbă cu participanţii la trafic şi le vor distribui flyere ce conţin informaţii despre consecinţele accidentelor de circulaţie. Pentru combaterea accidentelor rutiere, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, vă recomandă:

– Înainte de a pleca la drum mai lung, trebuie verificată întotdeauna starea tehnică a autovehiculului. De asemenea, este bine să vă interesaţi cu privire la starea traseului pe care urmează să îl parcurgeţi.

– Circulaţi adaptând permanent viteza de rulare la condiţiile de drum şi de traficI Autoturismul trebuie echipat corespunzător. Verificaţi farurile, nivelul uleiului, combustibilului, antigelului şi al lichidului de parbriz.

– Pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, menţineţi o distanţă mai mare între maşina dumneavoastră şi cea din faţă.

– Pietonilor le recomandăm să-şi sporească atenţia, să evite pe cât posibil folosirea părţii carosabile, mai ales după lăsarea întunericului şi în condiţii de vizibilitate redusă, să se asigure temeinic înaintea traversării drumurilor şi să procedeze la efectuarea acesteia numai după ce sunt siguri că o pot face în condiţii de siguranţă.

– Conducătorii auto începători trebuie să evite, pe cât posibil, conducerea autovehiculului pe timp de noapte sau pe distanţe mari, dată fiind experienţa redusă şi riscul implicării în evenimente rutiere.

– De asemenea, respectaţi cu stricteţe semnificaţia indicatoarelor rutiere şi îndrumările agenţilor de circulaţie.