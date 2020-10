2 OCTOMBRIE: ZIUA INTERNAŢIONALĂ A NON-VIOLENŢEI

Naţiunile Unite au ales ziua de 2 octombrie pentru a marca Ziua internaţională a non-violenţei. În acest an, marcat de aniversarea a 75 de ani a Organizaţiei Naţiunilor Unite, Ziua internaţională a non-violenţei are o importanţă deosebită. Ziua internaţională a non-violenţei a fost adoptată de Organizaţia Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 61/271, în 15 iunie 2007, pentru a fi marcată la 2 octombrie – zi în care se aniversează naşterea unuia dintre cei mai mari lideri ai omenirii, Mahatma Gandhi, părintele mişcării de independenţă a Indiei şi pionierul filosofiei şi al strategiei non-

violenţei. Principiul de non-violenţă, cunoscut, de asemenea, sub numele de rezistenţă non-violentă – respinge folosirea violenţei fizice în scopul de a obţine schimbări sociale sau politice.

Adesea descrisă ca „politica oamenilor obişnuiţi”, această formă de luptă socială a fost adoptată în acţiunile în masă peste tot în lume, în campanii pentru justiţie socială. Acţiunile non-violente pot fi cuprinse în trei categorii: protest paşnic şi persuasiune, inclusiv marşuri; noncooper-are cu elementele opresive; precum şi intervenţii paşnice, ca, de exemplu, blocadele. Din păcate, multe grupări din lume încă folosesc violenţa pentru atingerea scopurilor lor.

Ziua de 2 octombrie reprezintă data naşterii lui Mahatma Gandhi (1869-1948), unul dintre cei mai mari militanţi pentru pace din lume, pionier al filosofiei şi al strategiei nonviolenţei, conducător de marcă al mişcării pentru independenţă din India. Mahatma Gandhi a fost o sursă de inspiraţie pentru mişcările nonviolente în vederea obţinerii de drepturi civile şi schimbări sociale din întreaga lume. Cunoscut pentru doctrina sa care presupunea proteste paşnice pentru a determina progresul politic şi social, Gandhi a rămas angajat, de-a lungul vieţii sale, în credinţa sa în nonviolenţă chiar şi în condiţii opresive şi în faţa unor provocări aparent insurmontabile, se mai arată pe site-ul amintit. „Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” este unul dintre citatele celebre care aparţin lui Mahatma Gandhi.