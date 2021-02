2 februarie, Ziua Mondială a Zonelor Umede

La 2 februarie, sărbătorim Ziua Mondială a Zonelor Umede, marcând astfel semnarea, în 1971, a Convenţiei Ramsar, un tratat internaţional asupra zonelor umede adoptat, sub egida UNESCO, în oraşul iranian cu acelaşi nume, de pe malul Mării Caspice.

România a aderat la Convenţia Ramsar la 21 septembrie 1991, prin înscrierea Deltei Dunării pe lista siturilor acesteia. Până în prezent au mai fost înscrise pe lista Ramsar alte 19 situri de importanţă internaţională, dintre care cele mai cunoscute sunt Complexul Piscicol Dumbrăviţa, Parcul Natural Porţile de Fier, Lacul Techirghiol, Lunca Mureşului, Insula Mică a Brăilei.

Conservarea biodiversităţii aduce bunăstare oamenilor!

Aflate la graniţa a două sisteme fizice şi ecologice diferite – acvatic şi terestru -, zonele umede sunt, din punct de vedere al biodiversităţii, printre cele mai productive ecosisteme din lume. Sub aspectul beneficiilor aduse comunităţilor umane, zonele umede se dovedesc de o importanţă deosebită: constitutie valoroase resurse de apă şi au un rol esenţial în circuitul apei în natură; funcţionează ca veritabile filtre naturale pentru depoluarea apei; îmbunătăţesc calitatea aerului la nivel local; pot constitui resurse valoroase de biomasă vegatală, peşte, cherestea, lemn pentru foc; reprezintă o adevărată „centură de siguranţă” pentru reducerea inundaţiilor şi prevenirea dezastrelor în zonele locuite; îmbunătăţesc aspectul peisagistic şi oferă spaţiu verde pentru relaxare etc.

Pierderea precipitată a zonelor umede şi a biodiversităţii apelor dulci în ultimele decenii a fost raportată pe scară largă, multe organizaţii internaţionale de mediu indicând nevoia urgentă de a acorda mai multă atenţie protejării şi gestionării mai bune a zonelor umede şi în special a ecosistemelor de apă dulce. Sacrificarea, rând pe rând, a acestor resurse preţioase pentru extinderea oraşelor sau dezvoltarea agricolă la scară industrială s-a dovedit a avea rareori un sens economic, ducând adesea la adâncirea sărăciei, a inegalităţii şi chiar a instabilităţii sociale.

În România, Parcul Natural Văcăreşti (Bucureşti) a fost declarat zonă protejată în 2014. Este prima arie protejată urbană a ţării, întinsă pe o suprafaţă de 183 de hectare. Situl este acum un ecosistem bogat, cu sute de specii de flori şi plante în jurul a trei iazuri, constituindu-se într-un adevărat plămân verde al oraşului.