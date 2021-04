2 aprilie, ziua internaţională de conştientizare a autismului

In a doua zi a lunii aprilie, an de an, marcăm ziua internaţională de conştientizare a autismului.Afecţiunea este o tulburare complexă, care are efecte asupra comunicării, comportamentului şi relaţiilor cu cei din jur. Potrivit unor recente estimări recente, la nivel mondial, autismul afectează un copil din 100.Mii de clădiri emblematice din întreaga lume – între care şi unele din România – vor fi iluminate în albastru, pentru a marca această zi de conştientizare.La nivel internaţional culoarea albastră şi puzzle-ul sunt asociate cu autismul. Potrivit datelor statistice, în România ar exista circa 30.000 de adulţi şi aproximativ 20.000 de copii cu autism, iar unul din 120 de copii din ţara noastră este diagnosticat cu autism, în timp ce la nivel european unul din 67. De aceea, autismul, în acest moment, ne priveşte pe toţi. Trăim lângă aceşti oameni sau lângă cei din familia lor şi avem cel puţin datoria morală de a-i ajuta să se integreze şi să-şi păstreze speranţa. Persoanele cu autism sunt doar diferite, iar a fi diferit nu trebuie să reprezinte o culpă sau un motiv de discriminare. Fiecare fiinţă umană are valoare. A o remarca şi a-i crea condiţiile să se dezvolte este, înainte de toate, uman, dar şi un semn de sănătate şi inteligenţă socială.