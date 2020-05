2.230 de controale la bancomate, făcute de poliţişti

Share This





















In primele 3 luni ale acestui an, au fost evaluate măsurile de securitate fizică la peste 11.000 de obiective. Rezultatele verificărilor reliefează că 86,39% dintre unităţi au implementat cerinţele de securitate fizică în termenul de conformare. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 873 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 2.400.000 de lei.În perioada ianuarie – martie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii structurilor teritoriale de ordine publică au efectuat, la nivel naţional, o serie de acţiuni, pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor contra patrimoniului agenţilor economici şi pentru verificarea legalităţii funcţionării prestatorilor de servicii de securitate, precum şi pentru îmbunătăţirea modului de executare a serviciului şi sporirea vigilenţei personalului de pază şi protecţie.

Acţiunile au vizat obiectivele care operează cu valori şi prezintă vulnerabilităţi generatoare de riscuri la securitatea fizică, respectiv unităţi şi instituţii de interes public, unităţi bancare, instituţii de creditare din categoria organizaţiilor cooperatiste şi I.F.N., societăţi care au ca obiect de activitate schimbul valutar, case de amanet/unităţi profilate pe activităţi cu bijuterii din metale preţioase, unităţi poştale, staţii de comercializare a carburanţilor/combustibililor, spaţii comerciale cu suprafeţe mai mari de 500 m2, săli şi incinte de exploatare a jocurilor de noroc, prestatori de servicii de pază şi în sisteme tehnice, dar şi alte categorii de unităţi.

În cele 3 luni, au fost evaluate măsurile de securitate fizică la 4.437 de unităţi şi instituţii publice sau de interes public. Din verificări, a reieşit că majoritatea entităţilor cu cerinţe speciale, respectiv 3.528 de unităţi (79,51%), au implementat cerinţele minimale de securitate fizică în termenul de conformare, îmbunătăţindu-şi astfel nivelul de securitate, fapt care a dus la evitarea producerii unor evenimente negative majore în acest domeniu. Au fost identificate şi 145 de unităţi cu sisteme electronice nefuncţionale.În alte cazuri, au fost stabilite măsuri şi termene de remediere a neajunsurilor constatate, iar pentru deficienţele constatate au fost aplicate 223 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 303.200 de lei. Dintre acestea, 161 au fost aplicate factorilor responsabili din cadrul unităţilor în cauză, iar 62 prestatorilor de servicii. De asemenea, poliţiştii au efectuat 544 de controale la unităţile bancare, constatând că în majoritatea cazurilor au fost implementate cerinţele minimale prevăzute de lege, însă în 9 cazuri sistemele electronice ale obiectivelor nu erau funcţionale. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 26 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 32.900 de lei, 11 fiind aplicate factorilor responsabili din cadrul unităţilor şi 15 prestatorilor de servicii.În urma controalelor efectuate la 98 de societăţi care au ca obiect de activitate schimbul valutar, poliţiştii au constatat că 94 dintre acestea au implementat cerinţele minimale, iar în 2 cazuri sistemele electronice ale obiectivelor nu erau funcţionale, fiind dispuse măsuri pentru remedierea defecţiunilor.Urmare a deficienţelor constatate, au fost aplicate 10 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 22.900 de lei.

În perioada analizată, poliţiştii au verificat şi 172 de instituţii de creditare din categoria organizaţiilor cooperatiste şi I.F.N., pentru deficienţele constatate fiind aplicate 10 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 31.000 de lei (22 au fost găsite deficitare). De asemenea, poliţiştii au controlat 134 de case de amanet/unităţi profilate pe activităţi cu bijuterii din metale preţioase, constatând că 95,52% au implementat cerinţele minimale, în 2 cazuri, sistemele de alarmare la efracţie ale obiectivelor nefiind funcţionale. Au fost dispuse măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi au fost aplicate 11 sancţiuni contravenţionale, în

valoare de 26.300 de lei.Au fost controlate şi 335 de unităţi poştale, constatând că aproape 40 % au implementat cerinţele minimale, fiind identificate 42 de unităţi la care sistemele electronice de securitate nu erau funcţionale.

Astfel, poliţiştii au aplicat 34 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 32 pentru furnizorii de servicii poştale şi 2 pentru prestatorii de servicii, cuantumul lor fiind de 106.590 de lei.

Au fost efectuate controale la 308 de staţii de comercializare a carburanţilor şi a produselor petroliere, constatând că 93,83 % au implementat cerinţele minimale, fiind identificate 3 unităţi la care sistemele electronice de securitate nu erau funcţionale.

Poliţiştii au aplicat 23 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 29.900 de lei, dintre care 13 au fost aplicate unităţilor, iar 10 prestatorilor de servicii.

În urma controalelor efectuate la 329 de spaţii comerciale cu suprafeţe mai mari de 500 m2, 92 % au implementat cerinţele minimale, fiind identificate 6 unităţi la care sistemele electronice de securitate nu erau funcţionale.

Au fost aplicate 43 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 162.500 de lei, dintre care 26 au fost aplicate unităţilor, iar 17 prestatorilor de servicii.

Poliţiştii au efectuat şi 1.468 de controale la săli de jocuri de noroc, constatând că 94.20% au implementat cerinţele minimale. Pentru deficienţe, au fost aplicate 167 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 150 unităţilor şi 17 prestatorilor, în valoare totală de 380.000 de lei.Au mai fost verificate 2 centre de procesare a numerarului, constatându-se că ambele au implementat cerinţele minimale. Nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale. A fost verificată securizarea a 27 de magazine de comercializare a armelor şi muniţiilor constatându-se că toate au implementat aceste cerinţe. Au fost aplicate 11 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 6.100 de lei.

Au fost efectuate 239 de controale la casierii ale furnizorilor de utilităţi, con-statându-se că 221 au implementat cerinţele minimale. Au fost identificate 8 cazuri în care sistemele electronice nu erau funcţionale şi au fost aplicate 15 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 18.200 de lei.

Au fost organizate 2.230 de controale la bancomate, constatându-se că aproape 95% au implementat cerinţele minimale, iar în 15 cazuri, sistemele electronice ale spaţiilor destinate bancomatelor nu erau funcţionale, fiind aplicate 120 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 346.400 de lei.

În contextul controalelor desfăşurate, poliţiştii au verificat şi media timpilor de reacţie a echipajelor dispeceratelor de monitorizare pentru aceste obiective, aceasta fiind între 4 şi 10 minute.

În ceea ce priveşte prestatorii de servicii de pază şi sisteme tehnice, pentru verificarea modului de executare a serviciilor de pază, poliţiştii au controlat 157 de societăţi specializate, puncte de lucru şi obiective ale acestora.

În cadrul acţiunilor, nu au fost identificate societăţi ce au angajat personal cu contract part-time (sub 8 ore). De asemenea, s-a constatat că 16 societăţi nu respectă prevederile legale, fiind aplicate 26 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 31.200 de lei.

Au mai fost verificate 274 de societăţi licenţiate în sisteme tehnice de alarmare împotriva efracţiei, constatându-se că 35 de societăţi nu respectă prevederile legale, fiindu-le aplicate sancţiuni, în valoare de 56.100 de

lei.

Activităţile de control au cuprins şi modul de organizare şi funcţionare a 22 de dispecerate de monitorizare şi intervenţie, constatându-se că toate unităţile au respectat numărul de echipaje, dar 2 dispecerate au fost identificate cu depăşirea timpului de reacţie, fiind aplicate 2 sancţiuni cu amendă, în valoare de 4.000 de

lei.

În domeniul prestării serviciilor de pază a transportului de valori monetare, au fost controlaţi 35 de prestatori şi 11 transportatori în sistem intern. S-a constatat că 6 societăţi nu respectă prevederile legale, fiind aplicate 5 sancţiuni, în valoare de 12.400 de lei.

Poliţiştii vor continua acţiunile de acest gen, punând accent pe legalitatea funcţionării societăţilor de pază şi evaluarea eficienţei serviciilor prestate de acestea.