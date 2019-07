1OO% obiective atinse la Preşedinţia Consiliului UE

Share This





















La Ateneul Român a avut loc ceremonia de închidere a preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene – pe care România a deţinut-o până la 30 iunie 2019, tot printr-un concert, aşa cum a început-o de altfel.Deputatul Claudia Gilia s-a numărat printre participanţii la ceremoniile de la Ateneu.Bilanţul Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene a fost detaliat,90 de dosare închise în primele trei luni de mandat, 84 de concluzii ale Consiliului Uniunii Europene adoptate, numeroase decizii unde România a obţinut consensul. Toate, realizate în aproximativ 2500 de reuniuni:

„Bilanţul primei Preşedinţii române a Consiliului Uniunii Europene a demonstrat că ţara noastră este bine ancorată în gestionarea problemelor europene, are experţi care înţeleg profund abordările pro-europene, arată că ştim să evaluăm situaţiile şi să venim cu soluţii concrete pentru îmbunătăţirea vieţii fiecărui cetăţean european, avem o administraţie europeană solidă şi bine specializată, care se implică activ în evoluţia proiectului european.ln cifre, bilanţul arată impresionant. 2500 de reuniuni şi evenimente;

o 90 de dosare legislative rezolvate în 90 de zile (până la finalul activităţii legislative a Parlamentului European);

o 84 de Concluzii ale Consiliului UE;

o S-au pus bazele Cadrului Financiar Multianual2021-2027;

o Au avansat dezbaterile privind gestionarea procesului Brexit; o S-au definit punctele Agendei Strategice 2019-2024.Au fost formulate decizii concrete în domenii precum cel social, al energiei şi schimbărilor climatice, al Pieţei

Unice Digitale, precum şi al securităţii interne UE şi Uniunii Economice şi Monetare.

Astfel de rezultate te fac să fii cu adevărat mândru că eşti român, că faci parte dintr-o generaţie care a contribuit la viitorul Uniunii Europene cu soluţii concrete.

Trebuie să le mulţumim tuturor specialiştilor care au pus umărul la acest rezultat, de la membrii Guvernului, până la primari şi consilieri; de la experţi din ministere, până la diplomaţi; de la IT-işti până la şoferi şi bucătari.

Cu ajutorul lor zeci de mii de europeni care au participat la toate evenimentele organizate în România au putut vedea ţara noastră aşa cum este: una europeană şi profesionistă.

Ultima jumătate de an la şefia Consiliului UE va fi cartea de vizită a fiecărui român pentru următorii ani. România a demonstrat că are un cuvânt de spus la nivel european prin muncă şi efort concret, nu doar prin declaraţii politice şi poze făcute «pas cu pas» spre mese întinse.

Trebuie să mulţumim Guvernului, mai cu seamă Premierului Viorica Dăncilă, care a coordonat tot acest mecanism extrem de complicat, dar care a funcţionat excelent şi să-i recunoaştem meritele, indiferent din ce tabără privim acest bilanţ. Astăzi, putem spune că România s-a integratpe deplin în UE!”, a declarat deputatul Claudia Gilia.