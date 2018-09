19 SEPTEMBRIE – ZIUA EUROPEANĂ FĂRĂ PERSOANE DECEDATE ÎN ACCIDENTE RUTIERE

Share This





















Organizaţia Poliţiilor Rutiere din Europa – TISPOL derulează şi în cursul anului 2018 Proiectul EDWARD, destinat conştientizării tuturor categoriilor de participanţi la traficul rutier cu privire la riscurile la care se expun în situaţia în care nu respectă normele rutiere, în scopul adoptării de către aceştia a unei conduite responsabile atunci când se deplasează pe drumurile publice.

Proiectul EDWARD este susţinut de Comisia Europeană şi îşi propune, ca anul acesta, ziua de 19 septembrie să devină Ziua europeană fără persoane decedate în accidente rutiere şi se subscrie acţiunii „Focus on the road”, stabilită de Organizaţia Poliţiilor Rutiere din Europa -TISPOL, la nivelul ţărilor membre.

Participarea presupune asumarea unui angajament -„I’ve made the pledge”, pe pagina oficială de internet https://pro-jectedward.eu/ro, iar poliţiştii de la rutieră oferă informaţii cu privire la derularea acestui proiect, a cărui susţinere şi promovare se realizează prin vizionarea unui clip video.

Activităţile preventive au ca scop îmbunătăţirea nivelului de conştientizare a participanţilor la traficul rutier asupra pericolelor la care se expun atunci când încalcă regulile de circulaţie.

La nivel naţional, sunt organizate acţiuni ce vizează combaterea excesului de viteză, conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau neportul centurii de siguranţă, întrucât comportamentul participanţilor la traficul rutier rămâne cel mai important obstacol în îndeplinirea obiectivelor în domeniul siguranţei rutiere, activităţi care sunt derulate în cadrul Campaniei naţionale de educaţie rutieră „Alege viaţa!”.

Şi poliţiştii din Dâmboviţaau desfăşurat pe parcursul întregii zile activităţi circumscrise Proiectului EDWARD.