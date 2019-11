19 Noiembrie – Ziua Mondială de Luptă pentru Prevenţia Abuzului şi Violenţei asupra Copiilor

Share This





















Ziua internaţională de prevenire a abuzului asupra copilului („World Day for Prevention of Child Abuse”) este marcată anual la 19 noiembrie, pentru că, la nivel mondial, abuzul asupra copiilor reprezintă, încă, o temă tabu în foarte multe comunităţi.Lansată în 2000, de către The Women’s World Summit Foundation (WWSF), pentru a mobiliza guvernele şi societatea să ia măsuri pentru prevenirea abuzului asupra copiilor, Ziua internaţională de prevenire a abuzului asupra copilului a câştigat teren în fiecare an. În anul 2011, cu prilejul acestei zile, a fost lansată campania „19 zile de acţiuni pentru prevenirea abuzului şi violenţei împotriva copiilor şi tineretului”, care s-a desfăşurat în perioada 1-19 noiembrie. În anii următori, campania a fost reluată.Potrivit site-ului www.woman.ch, abuzul în rândul copiilor, în special abuzul sexual, este o problemă universală şi alarmantă, iar atenţia sporită şi abilităţile de protecţie eficiente, alături de măsurile de prevenire sunt necesare la nivel familial, local, naţional şi internaţional.

WWSF a lansat, în 2001, o coaliţie internaţională a ONG-urilor care marchează Ziua internaţională de prevenire a abuzului asupra copilului, prin evenimente şi activităţi adecvate, pentru a se concentra asupra educaţiei pre-ventive.Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului afirmă în mod expres că părinţii au cel mai important rol în creşterea şi educarea copiilor lor – conform art. 5 din acest document. Prevenirea abuzului şi violenţei împotriva copiilor este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Abuzul şi violenţa se manifestă în multe medii şi capătă forme diverse, de la violenţa verbală, la cea fizică.Instituţiile şi factorii implicaţi trebuie să ia toate măsurile legislative, administrative, sociale şi educative adecvate pentru a proteja copilul împotriva tuturor formelor de violenţă fizică sau psihică, vătămare sau abuz, neglijenţă sau tratament neglijent, maltratare sau exploatare, inclusiv abuz sexual, în timpul îngrijirii de către părinte (părinţi), tutore (tutori) sau a oricărei alte persoane care are grijă de copil.

The Women’s World Summit Foundation este o fundaţie elveţiană şi o reţea internaţională, care îşi desfăşoară activitatea prin lansarea la nivel mondial de iniţiative, campanii, zile mondiale şi premii pentru prevenirea, reabilitarea şi aplicarea drepturilor femeilor şi a copiilor, parte a Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului.