18 noiembrie 2021 – ZIUA NAȚIONALĂ FĂRĂ TUTUN „Produsele din tutun încălzit și țigările electronice, mai puțin dăunătoare?” – o campanie de informare derulată pe tot parcursul acestei luni

În fiecare an, în a treia joi a lunii noiembrie este celebrată „Ziua națională fără tutun” care are scopul de a conștientiza publicul și decidenții politici în legătură cu enorma povară socială (boli/ dizabilități/decese premature) generată de consumul de tutun, ca punct de plecare pentru inițierea de modificări comportamentale și măsuri legislative adecvate.

În acest an, se desfășoară campania „Produsele din tutun încălzit și țigările electronice, mai puțin dăunătoare?” se desfășoară pe toată durata lunii noiembrie și își propune creșterea conștientizării în rândul populației generale, dar în special în rândul adolescenților și adulților tineri, a riscurilor asociate utilizării noilor produse emergente cu nicotină, respectiv țigara electronică (ENDS – Electronic Nicotine Delivery Systems) și produsele din tutun încălzit (HTP – Heated Tobacco Products). Creșterea dramatică a utilizării acestora, în special de către adolescenți și adulți tineri, reprezintă un semnal de alarmă pentru sănătatea publică, existând o îngrijorare din ce în ce mai mare că utilizarea noilor produse ar putea cataliza tranziția la utilizarea altor produse din tutun sau a drogurilor recreative.

Scopul campanieieste prevenirea inițierii consumului produselor din tutun încălzit și al țigărilor electronice, precum și descurajarea utilizării acestor produse promovate ca fiind mai puțin nocive, prin creșterea nivelului de informare și conștientizare în rândul populației privind nocivitatea acestor produse.

Țigările electronice și dispozitivele de încălzire a tutunului sunt comercializate ca produse sofisticate, de înaltă tehnologie, care oferă utilizatorilor o modalitate de a se bucura de produse „cu risc redus” și „fără fum”. Dar, în lumina celor mai recente date privind impactul pe sănătate, consumul noilor produse se conturează ca o amenințare la adresa sănătății populației.

Conform datelor din cel mai recent raport al OMS referitor la produsele nou emergente, există și riscul ca folosirea ENDS și HTP în locuri publice unde fumatul este interzis să „renormalizeze” fumatul în spații publice.