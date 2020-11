170 de controale la spaţii comerciale şi instituţii, privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi 152 controale la obiectivele (clădirile) în care se organizează secţii de votare

In perioada 16 – 22 noiembrie 2020, echipajele de intervenţie din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa au fost solicitate şi au intervenit la 29 evenimente: 3 incendii la gospodăriile populaţiei (locuinţe, anexe gospodăreşti, mijloace auto etc.), 4 acţiuni pentru asigurare zonă, 18 acţiuni pentru asistenţă persoane, o misiune pirotehnică, o descarcer-are persoană (la accident rutier) şi două acţiuni la alte situaţii de urgenţă (o deblocare de uşă şi o salvare animal).

Echipajele SMURD din cadrul ISU „Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate şi au intervenit, în această perioadă, la 268 cazuri medicale.

In această perioadă, ISU „Basarab I” Dâmboviţa a executat misiuni pentru: transportul persoanelor către locaţiile stabilite pentru izolare/carantină, transportul persoanelor suspectate/confirmate a fi infectate cu COVID-19 la unităţi spitaliceşti, în sprijinul DSP Dâmboviţa în desfăşurarea acţiunilor specifice, precum şi acţiuni de decontaminare a tehnicii şi personalului care a participat la misiunile de transport.

Activităţi de prevenire

Personalul Inspecţiei de Prevenire a efectuat 170 de controale la spaţii comerciale şi instituţii, verificând modul în care se

respectă prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi 152 controale la obiectivele (clădirile) în care se organizează secţii de votare.

A fost emis aviz de securitate la incendiu (clădire unitate de învăţământ).

Au fost aplicate 28 sancţiuni contravenţionale principale (25 avertismente şi 3 amenzi în cuantum de 11.000 lei). Nu au fost aplicate sancţiuni complementare.

De asemenea, subunităţile de intervenţie au desfăşurat, în localităţi din raioanele de bază, 53 activităţi de instruire cu cetăţenii, privind măsurile sanitare şi de distanţare socială ce trebuie respectate pentru prevenirea infectării cu

SARS-CoV-2.

Astfel de acţiuni vor continua zilnic, principalul scop fiind acela de creştere a gradului de siguranţă a cetăţenilor prin respectarea măsurilor de protecţie instituite de autorităţi.