17 mai, Ziua Internaţională a Telefonului Copilului

An de an, la data de 17 mai, este marcată Ziua internaţională a Telefonului Copilului.

În ultimul deceniu, potrivit statisticilor, liniile de asistenţă ale Child Helpline International au înregistrat aproape 300 de milioane de apeluri în întreaga lume.

Angajaţii serviciilor de acest tip ascultă, oferă consiliere specializată şi îndrumă copiii către autorităţile de asistenţă socială.

Pandemia cOvID-19 a avut şi continuă să aibă un impact semnificativ asupra lumii în care trăim. Copiii şi tinerii, în special, sunt deosebit de vulnerabili la efectele secundare ale pandemiei. Lipsiţi de reţele de sprijin, mulţi copii nu numai că au fost expuşi unor riscuri sporite de violenţă – inclusiv rele tratamente, violenţă de gen şi exploatare sexuală – dar situaţia creată de pandemie a avut şi un impact negativ asupra sănătăţii lor mintale, mulţi dintre ei confruntându-se cu stres, anxietate, singurătate şi izolare.

În ziua internaţională dedicată serviciilor de asistenţă telefonică pentru copii, Child Helpline International a anunţat, pe www.facebook.com, că va lansa noul său raport, care va cuprinde şi analiza impactul pe care Covid-19 l-a avut asupra copiilor, asupra tinerilor şi asupra liniilor telefonice de asistenţă pentru copii din întreaga lume.

Liniile telefonice de asistenţă pentru copii au devenit şi mai importante în aceste condiţii, iar mulţi dintre membrii CHI au observat o creştere uriaşă a numărului de apeluri, SMS-uri şi mesaje ale copiilor care solicită ajutor. Liniile telefonice de asistenţă pentru copii au funcţionat continuu pentru a se asigura că serviciile lor pot rămâne operaţionale şi pot face faţă nevoii crescute. Serviciile „telefonul copilului” ascultă, oferă consiliere specializată şi îndrumă copiii către servicii de asistenţă socială relevante pentru acele situaţii care impun intervenţie în regim de urgenţă.

La nivel mondial, în fiecare an, prin liniile telefonice de asistenţă pentru copii, persoane calificate răspund la peste 20 de milioane de apeluri individuale în care se solicită ajutor. Până la înfiinţarea Child Helpline International în 2003, organizaţiile axate pe această problemă şi-au desfăşurat activitatea în mod izolat, individual, fără a avea posibilitatea de a colabora între ele.

Prin cei 166 de membrii, care reprezintă organizaţii în 139 de ţări şi teritorii din întreaga lume şi care desfăşoară activităţi pentru a pune capăt violenţei împotriva copiilor, Child Helpline International îşi asumă continuarea pledării pentru investirea în soluţii eficiente de protecţie a copilului şi informarea asupra acestora şi a resurselor tehnice disponibile a factorii de decizie, părinţii, îngrijitorii şi copiii înşişi. CHI va susţine profesioniştii umanitari pentru protecţia copilului, care depun eforturi non-stop pentru siguranţa copiilor în aceste perioade fără precedent, se menţionează în materialul „Violenţa împotriva copiilor: o criză ascunsă a pandemiei COVID-19”, publicat pe www.child-helplineinternational.org.

În România, Asociaţia Telefonul Copilului a fost înfiinţată în 2006. Este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, al cărei scop este de a proteja copiii împotriva oricărei încercări de încălcare a drepturilor lor şi împotriva oricărei forme de abuz.

În luna iulie 2008, Asociaţiei Telefonul Copilului, în parteneriat cu Romtelecom (în prezent -Telekom Romania), i-a fost acordată de către Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii (ANC) licenţa pentru implementarea numărului unic european de asistenţă pentru copii, 116 111. Începând cu data de 1 octombrie 2008, acesta a devenit funcţional la nivelul întregii ţări. România a fost a treia ţară din Uniunea Europeană care a pus la dispoziţia copiilor acest număr unic.