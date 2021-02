15 februarie, Ziua Internaţională a Copilului Bolnav de Cancer

Ziua de 15 februarie a fost declarată în anul 2003 Ziua Internaţională a Copilului cu Cancer, de către Confederaţia Internaţională a Organizaţiilor Părinţilor cu Copii Bolnavi de Cancer (ICCCPO).

ICCPO este formată din 132 de organizaţii de părinţi din 78 de ţări.

Misiunea acestei zile este aceea de a sen-zibiliza şi informa publicul privind implicaţiile cancerului la copii şi de a înţelege că toţi copiii afectaţi de această maladie merită cea mai bună îngrijire şi acces la tratament de calitate. În plus, părinţii trebuie să conştientizeze necesitatea de a ţine micuţii la zi cu controalele medicale, deoarece simptomele bolii pot fi dificil de sesizat.

Cancerul apare mai rar la copii şi în condiţiile în care este depistat timpuriu şi tratat, răspunsul este mult mai bun decât în cazul adulţilor.

În fiecare an, aproximativ 200.000 de copii din toată lumea sunt depistaţi cu cancer şi numai 20% dintre aceştia beneficiază de tratamentul necesar. 90.000 de copii mor în fiecare an.

În România, cancerul este considerat a doua cauză de deces printre copiii cu vârste cuprinse între 4-15 ani, afectând anual circa 400 de copii.