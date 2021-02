14 zile de carantină şi pentru satul Lucieni

In urma analizei de risc efectuată de către Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa şi a avizului Institutului Naţional de Sănătate Publică, CJSU Dâmboviţa a adoptat Hotărârea nr. 44 din 23.02.2021, prin care s-a propus instituirea carantinei zonale pentru satul Lucieni. Măsura va intra în vigoare miercuri la ora 12.00, şi presupune instituirea mai multor restricţii, atât pentru localnici cât şi pentru cei aflaţi în tranzit, pe o perioadă de 14 zile.

Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.

Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator. Modelul declaraţiei pe propria răspundere este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre şi face parte integrantă din aceasta.

In zona prevăzută se instituie măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată.

În intervalul orar 6.00-22.00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2) se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

In zona se interzic următoarele activităţi:

organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise; organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi locuri de joacă, spaţii de tip after-school etc.; Operatorii economici publici şi privaţi care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfăşura prin ocuparea a 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară stabilite în perioadă stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, în următoarele condiţii: