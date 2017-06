14 iunie, Ziua Mondială a Donatorului de Sânge

Share This





















Ziua mondială a donatorului de sânge este sărbătorită în fiecare an, la 14 iunie, de ţări din întreaga lume. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS sau WHO – acronimul în limba engleză a denumirii World Health Organization), manifestarea are rolul de a aduce un omagiu donatorilor de sânge şi, în acelaşi timp, prin sărbătorirea acestei zile se doreşte creşterea gradului de conştientizare a nevoii de donaţii de sânge.

Această zi a fost înfiinţată în urma succesului de care s-a bucurat Ziua Mondială a Sănătăţii din anul 2000, ce a avut ca temă importanţa donării de sânge şi s-a desfăşurat sub sloganul „Sângele salvează vieţi”. Evenimentul din 14 iunie nu are ca scop înlocuirea altor evenimente precum zilele naţionale de donare de sânge.

Peste tot în lume este din ce în ce mai multă nevoie de sânge, transfuzia fiind o componentă vitală în asistenţa medicală, de aceea este esenţial să responsabilizăm populaţia pe tema donării de sânge. În orice moment, cel puţin o persoană are nevoie de sânge pentru a putea supravieţui. Această persoană poţi fi tu, copilul tău, partenerul tău, părinţii tăi, prietenul tău sau un necunoscut. Viaţa fiecăruia dintre noi poate depinde la un moment dat de generozitatea semenilor. Milioane de oameni de pe cuprinsul globului donează sânge în scop altruist pentru a ajuta la salvarea vieţilor sau pentru a îmbunătăţi sănătatea altor oameni. Această zi încurajează cât mai mulţi oameni pentru a deveni donatori de sânge voluntari şi subliniază importanţa donării regulate pentru a preveni eventualele crize în stocarea de sânge. Este nevoie de o donare regulată de sânge deoarece acesta poate fi stocat doar pentru o perioadă de timp limitată. Diferitele componente ale sângelui pot fi folosite în perioade cuprinse între 5 zile şi câţiva ani (trombocitele pot fi folosite în maxim 5 zile de la donare, plasma poate fi utilizată pe parcursul unui an, globulele roşii pot fi păstrate la rece pentru maxim 42 de zile). Din cauză că sângele este perisabil, este nevoie de donări în fiecare zi pentru a dispune de sânge oricând şi oriunde este nevoie.

Această zi sensibilizează opinia publică despre necesitatea donării regulate de sânge pentru evitarea lipsei lui în spitale, în special în ţările în curs de dezvoltare în care cantitatea de sânge disponibilă este foarte limitată. În acelaşi timp subliniază şi eforturile depuse de sistemele de sănătate şi de către decidenţii acestora, peste tot în lume, pentru ca populaţia să poată beneficia de transfuzii de sânge sigure.

Din păcate, în România, există un număr mic de donatori raportat la cei din celelalte ţări ale U.E. numai 1,7% dintre români donează sânge, sub jumătate din cât este necesar. Totuşi, în ultimii ani s-a observat o uşoară creştere a numărului donărilor de sânge, fapt explicat, poate, prin mai buna informare şi mediatizare care s-a realizat cu ocazia campaniilor desfăşurate de-a lungul anilor. Chiar dacă mai persistă anumite mituri şi prejudecăţi legate de donarea de sânge, să ne gândim că atunci când avem nevoie de sânge pentru a ne continua viaţa, acestea nu mai contează. Cine are nevoie de transfuzii de sânge?

– femeile cu complicaţii ale sarcinii: avort, sarcină extrauterină, hemoragii declanşate înainte, pe parcursul sau după naştere

– copiii cu anemie severă, adesea determinată de malnutriţie sau malarie

– persoanele cu traumatisme severe datorate unor accidente

– bolnavii de cancer

– persoanele care sunt supuse unor intervenţii chirurgicale

– bolnavii suferinzi de talasemie (boală hematologică cu transmitere genetică în care organismul produce prea puţină hemo-globină) şi hemofilie (boală hematologică cu transmitere genetică care apare prin moştenirea unor factori de coagulare anormali)

Poţi dona sânge dacă îndeplineşti următoarele condiţii:

– vârsta cuprinsă între 18-62 de ani

– greutatea corporală minimă de 50 de kg

– tensiunea arterială – să fie peste 110/60 mmHg. Dacă eşti hipertensiv, chiar se recomandă donarea (cu condiţia ca valorile tensiunii arteriale să nu depăşescă 200/100 mmHg), ca mijloc de scădere a tesiunii arteriale şi implicit scăderea riscului de apariţie a complicaţiilor.

– nu ai consumat alcool sau masă bogată în grăsimi cu 72 de ore înainte de a dona

– nu ai avut în ultimul timp intervenţii chirurgicale sau pierderi de sânge

– au trecut minim 60 de zile de la ultima donare

– nu ai avut boli ca: hepatită, tbc, sifilis, malarie, epilepsie, ulcer, diabet zaharat, boli de piele, boli de inimă sau nu ai afecţiuni acute care să necesite tratament cu antibiotice

– nu eşti gravidă, nu eşti lehuză (nu poţi dona sânge timp de 18 luni după naştere) sau nu eşti în perioada menstruală

– nu ai o profesie ce te expune potenţial la anumite afecţiuni specifice (mulgători, îngrijitori de animale, măturători etc.) sau o profesie ce presupune un consum nervos intens (şoferi, piloţi, operatori utilaje grele etc.)

– nu ai stări emoţionale exagerate, teamă persistentă faţă de actul donării sau stare de oboseală (toate acestea determină o tulburare a circulaţiei sângelui după donare cu posibilitatea apariţiei leşinului)

Care sunt beneficiile donării voluntare şi regulate de sânge?

Pentru donator:

– îmbunătăţirea stării de sănătate şi încurajarea unui stil de viaţă sănătos

– creşte stima de sine

– devine un model pentru ceilalţi putându-i motiva şi pe alţii să doneze

– se bucură de o verificare periodică a stării de sănătate (examen medical şi analize de laborator)

– beneficiază de recunoaştere din partea societăţii

Pentru pacient:

– salvarea vieţii sau îmbunătăţirea stării de sănătate

– acces echitabil la sânge sigur înclusiv în situaţiile de urgenţă şi dezastre

– reduce riscul complicaţiilor imunologice

– scade presiunea asupra familiei pacientului de a găsi donatori – susţine spiritul de generozitate putând deveni la rândul său un viitor potenţial donator Pentru serviciile medicale:

– sunt capabile să asigure cantitatea şi accesibilitatea la sânge şi produse de sânge, facând astfel faţă tuturor cererilor

– creează încredere în ceea ce priveşte siguranţa sângelui şi a produselor de sânge (sângele este testat neputându-se transmite HIV sau alte boli infecţioase, utilizarea instrumentarului steril şi de unică folosinţă pentru fiecare donare, rezultatele testelor sunt confidenţiale, presupune un atent control al calităţii sângelui privind – testările, procesarea, etichetarea şi stocarea)

– elimină riscul apariţiei şocului posttransfuzional, transfuziile de sânge realizându-se respectând cu stricteţe anumite reguli privind compatibilitatea dintre sângele donatorului şi cel al primitorului. Pentru comunitate:

– asigură necesarul de sânge, inclusiv în situaţii de urgenţă şi dezastre

– promovează un stil de viaţă sănătos

– menţine viu spiritul de întrajutorare la nivelul comunităţii respective

– încurajează voluntarismul şi implicare activă a comunităţii

– încurajează dezvoltarea parteneriatelor la nivelul comunităţii

– creşte calitatea vieţii şi îmbunătăţeşte calitatea imaginii comunităţii.