14 iunie, Ziua Mondiala a Donatorului de Sânge

În fiecare an la data de 14 iunie, se celebrează în întreaga lume Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, prilej pentru a creşte gradul de conştientizare asupra necesităţii condiţiilor de siguranţă în donarea de sânge şi a mulţumi donatorilor voluntari de sânge pentru gestul lor de a salva vieţi fără a aştepta o recompensă în schimb. Prima Zi mondială a donatorului de sânge s-a sărbătorit în 2004 la Johannesburg, Africa de Sud.

Ziua mondială a donatorilor de sânge este una dintre cele opt campanii oficiale de sănătate publică, marcate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, împreună cu Ziua Mondială a Sănătăţii, Ziua Mondială a Tuberculozei, Săptămâna Mondială a Imunizării, Ziua mondială fără tutun, Ziua mondială a malariei, Ziua Mondială a Hepatitei şi Ziua mondială de combatere a SIDA.

Această zi a fost înfiinţată în urma succesului de care s-a bucurat Ziua Mondială a Sănătăţii din anul 2000, ce a avut ca temă importanţa donării de sânge şi s-a desfăşurat sub sloganul „Sângele salvează vieţi”. Evenimentul din 14 iunie nu are ca scop înlocuirea altor evenimente precum zilele naţionale de donare de sânge.

Această zi a fost aleasă de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) ca un omagiu, în amintirea imunologului austriac Karl Landsteiner, laureat al premiului Nobel pentru medicină în anul 1930 pentru descoperirea grupelor de sânge ABO.Născut acum 148 de ani, pe 14 iunie, datorită lui, transfuziile de sânge au devenit astăzi proceduri de rutină medicală.

Cu toate că scopul acestei zile este de a creşte gradul de conştientizare asupra importanţei donării de sânge şi de a încuraja cât mai mulţi oameni să doneze, obiectivul zilei este nu neapărat de a atrage un număr mare de donatori în acea zi, cât de a-i sărbători pe cei care donează sânge în mod voluntar, fără vreo recompensă, decât aceea că au ajutat la salvarea a milioane de vieţi. Nevoia de sânge este permanentă, deoarece toate intervenţiile chirurgicale majore nu s-ar putea realiza fără transfuzii de sânge.

Dintr-o singură donare de sânge, poţi salva până la trei vieţi, sângele fiind descompus, la laborator, în globule roşii (folosite in special pentru intervenţii chirurgicale), trom-bocite (ajută bolnavii de cancer şi leucemie) şi plasmă (folosită în accidente, traume şi arsuri).

Anual, peste 600.000 de persoane au nevoie de sânge, iar unul din zece pacienţi care ajung la spitalele din România are nevoie de sânge sau de produse derivate din sânge. Tu poţi deveni salvatorul acestor persoane! Dincolo de faptul că te transformi într-un erou pentru ei şi pentru cei din jurul tău, donatorii de sânge au dreptul să primească, după donare, şi alte beneficii, precum tichete de masă sau reducere la abonamentele de transport în comun.

De ce este sănătos să donezi sânge?

Donatorilor de sânge li se monitorizează starea de sanatate, prin efectuarea analizelor de sânge.

Sângele se împrospătează şi îi scade vâscozitatea, iar imunitatea organismului creşte.

Donatul repetat de sânge are ca efecte benefice reducerea presiunii sanguine, a glucozei din sânge sau a ritmului cardiac.

Donatorii de sânge prezintă cu 88% mai puţine riscuri de a face infarct decât cei care nu donează.

Donarea de sânge scade cu 30% riscul de paralizie şi de accident vascular.