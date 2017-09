13 SEPTEMBRIE – ZIUA POMPIERILOR Pompierii dâmboviţeni sunt în sărbătoare

Share This





















Pe 13 Septembrie, de ziua lor, pompierii dâmboviţeni sărbătoresc aniversarea a 169 de ani de la Bătălia din Dealul Spirii şi a Zilei Pompierilor din România.

Cu această ocazie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa organizează activităţi dedicate acestei zile, astfel:

– în intervalul orar 10:00 – 14:00, în toate subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa (Detaşamentul Târgovişte, Garda Voineşti, Detaşamentul Pucioasa, Garda Fieni, Detaşamentul Moreni, Garda Corneşti, Detaşamentul Titu, Garda Răcari, Garda Potlogi, Detaşamentul Găeşti, Garda Vişina,), se va desfăşura „ZIUA PORŢILOR DESCHISE”, prilej cu care, îi invităm pe cetăţenii dâmboviţeni să viziteze aceste subunităţi de intervenţie, unde vor vedea tehnica şi echipamentele utilizate pentru diferite tipuri de intervenţie.

– la sediul inspectoratului: – Premierea Serviciilor Voluntare şi Private pentru Situaţii de Urgenţă;

– Premierea cercurilor de elevi „Prietenii Pompierilor”.

ZIUA POMPIERILOR DIN ROMANIA, aniversată în fiecare an la 13 Septembrie, ne oferă ocazia de a rememora o pagină de istorie naţională scrisă prin lupta purtată acum 169 de ani, în Dealul Spirii, de Compania de Pompieri din Bucureşti condusă de căpitanul Pavel Zăgănescu, împotriva trupelor otomane venite să înfrângă mişcarea revoluţionară de la 1848.

„Atunci, la 13 septembrie 1848, în Dealul Spirii din Bucureşti, ostaşii pompieri, aflaţi sub comanda căpitanului Pavel Zăgănescu, sau acoperit de glorie, într-o crâncenă şi inegală încleştare cu o coloană a armatei otomane venită să înăbuşe revoluţia paşoptistă şi aspiraţiile de emancipare socială şi naţională ale românilor.”

„O oră de eroism a pompierilor din Dealul Spirii a făcut mai mult pentru cauza română decât toate scrierile noastre, decât toate jalbele noastre date-n proţap pe la toţi puternicii şi împăraţii” scria marele om politic şi istoric Ion C. Brătianu despre jertfa pompierilor militari români în Bătălia din Dealul Spirii din 13 septembrie 1948.

În anul 1860, Primul Parlament al României acordă participanţilor la eroicul act, pensii pe viaţă şi prima medalie românească – PRO VIRTUTE MILITARI, apreciind astfel sacrificiul eroilor de la 13 Septembrie, curajul şi patriotismul pompierilor militari.

Tot ca o recunoaştere a eroismului pompierilor, data de 13 Septembrie 1863 a fost aleasă pentru înmânarea noilor drapele de luptă Oştirii Ţării, Batalionul de pompieri Bucureşti (înfiinţat încă din 1861) primind primul drapel de luptă chiar din mâna domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

În anul 1901, în memoria pompierilor militari căzuţi în Bătălia din Dealul Spirii, a fost inaugurat pe strada 13 Septembrie, în faţa Arsenalului Armatei, Monumentul Eroilor Pompieri, pe al cărui soclu stă scris cu majuscule: LUPTĂTORILOR DE LA 13 SEPTEMBRIE 1848 – POPORUL ROMÂN

RECUNOSCĂTOR.

La trei decenii după acea confruntare, pompierii-artilerişti îşi demonstrau din nou virtuţile ostăşeşti, contribuind la trecerea Dunării de către armata română şi desfăşurarea, cu succes, a Războiului pentru Câştigarea Independenţei de Stat a României.

Cu acelaşi devotament şi spirit de sacrificiu, pompierii militari au acţionat şi pe timpul celor două războaie mondiale, pentru apărarea localităţilor şi a populaţiei, prin stingerea incendiilor provocate de bombardamente, unele dintre ele devastatoare, cum au fost cele din august 1943 din Valea Prahovei şi aprilie-august 1944 la Bucureşti sau alte zone ale ţării.

Nobleţea misiunilor umanitare cu care au fost investiţi pompierii a fost pusă în evidenţă şi pe timp de pace, presupunând asumarea unui risc permanent şi nu de puţine ori al sacrificiului suprem, îmbogăţind „galeria eroilor” care s-au jertfit pe altarul datoriei pentru salvarea şi ajutorarea semenilor.

Tragedia de la Mihăileşti, din 24 mai 2004, constituie alt moment de jertfă al pompierilor militari, consemnat în paginile istoriei contemporane, în care aceştia şi-au pierdut viaţa la datorie. În acea dimineaţă fatidică, în urma devastatoarei explozii, 18 persoane şi-au pierdut viaţa (şapte pompieri de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău, doi jurnalişti ai postului de televiziune „Antena 1” şi alte nouă persoane aflate în apropierea camionului).

Recunoaşterea faptului că 13 Septembrie 1848 este unul dintre cele mai semnificative momente din tradiţiile de luptă ale armei pompierilor a fost unanimă, indiferent de epocile istorice şi regimurile politice prin care a trecut ţara.

Drept urmare, ziua de 13 Septembrie a fost sărbătorită dintotdeau-

na ca fiind ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA.

În fiecare an, în această zi, se cuvine să cinstim memoria eroilor pompieri care şi-au jertfit viaţa pe altarul patriei, pentru dreptate şi libertate, pentru independenţa de stat a României şi pentru apărarea şi salvarea vieţii semenilor, ducând mai departe, cu onoare şi devotament, nobila misiune încredinţată.

„CINSTE ŞI ONOARE MEMORIEI EROILOR POMPIERI!”