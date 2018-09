13 Septembrie – ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA 170 de ani de la Bătălia din Dealul Spirii

Share This





















In fiecare an, pe 13 Septembrie aniversăm Ziua Pompierilor din România, rememorând cu respect şi recunoştinţă sacrificiul ostaşilor pompieri care, în urmă cu 170 de ani, pe 13 septembrie 1848, au scris o pagina de devotament şi eroism în istoria neamului.

Atunci, în Bătălia din Dealul Spirii, Compania de Pompieri din Bucureşti condusă de bravul căpitan Pavel Zăgănescu a înfruntat cu eroism numeroasa oaste otomană venită să înăbuşe revoluţia paşoptistă şi aspiraţiile de emancipare socială şi naţională ale românilor.

In anul 1860, Primul Parlament al României acordă participanţilor la eroicul act, pensii pe viaţă şi prima medalie românească – PRO VIRTUTE MILITARI, apreciind astfel sacrificiul eroilor de la 13 Septembrie, curajul şi patriotismul pompierilor militari.

Tot ca o recunoaştere a eroismului pompierilor, data de 13 Septembrie 1863 a fost aleasă pentru înmânarea noilor drapele de luptă Oştirii Ţării, Batalionul de pompieri Bucureşti (înfiinţat încă din 1861) primind primul drapel de luptă chiar din mâna domnitorului Alexandru Ioan Cuza. I n anul 1901, în memoria pompier-

ilor militari căzuţi în Bătălia din Dealul Spirii, a fost inaugurat Monumentul Eroilor Pompieri, pe al cărui soclu stă scris cu majuscule: „LUPTĂTORILOR DE LA 13 SEPTEMBRIE 1848 – POPORUL ROMÂN

RECUNOSCĂTOR”.

Recunoaşterea faptului că 13 Septembrie 1848 este unul dintre cele mai semnificative momente din tradiţiile de luptă ale armei pompierilor a fost unanimă, indiferent de epocile istorice şi regimurile politice prin care a trecut ţara.

Drept urmare, ziua de 13 Septembrie a fost sărbatorită dintotdeau-

na ca fiind ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA, fiind oficializată legal în 1953, apoi prin Legea nr. 121/1996 prinvind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari, iar în 2004 prin H.G.R. nr.1490 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Astfel, se cuvine, ca în fiecare an, pe 13 Septembrie, să cinstim memoria eroilor pompieri care şi-au dat viaţa pentru dreptate şi libertate, pentru independenţa de stat a României şi pentru apărarea şi salvarea vieţii semenilor.

„CINSTE ŞI ONOARE MEMORIEI EROILOR

POMPIERI!”

Cu ocazia aniversării a 170 ANI

de la BĂTĂLIA DIN DEALUL SPIRII şi a ZILEI POMPIERILOR DIN ROMÂNIA,

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa organizează în ziua de 13 septembrie 2018 activităţi dedicate sărbătoririi acestei zile astfel: – în intervalul orar 10:00 – 14:00, în toate subunităţile inspectoratului (Detaşamentul Târgovişte, Garda Voineşti, Detaşamentul Pucioasa, Garda Fieni, Detaşamentul Moreni, Garda Corneşti, Detaşamentul Titu, Garda Răcari, Garda Potlogi, Detaşamentul Găeşti, Garda Vişina,), se va organiza „Ziua Porţilor Deschise”, prilej cu care îi invităm pe cetăţenii dâmboviţeni să viziteze aceste subunităţi de intervenţie, unde vor vedea tehnica şi echipamentele utilizate pentru diferite tipuri de intervenţie.

– începând cu ora 10:00, la sediul inspectoratului se va desfăşura Festivitatea dedicată Zilei Pompierilor din România, care va cuprinde:

* primirea invitaţilor;

* serviciu religios;

* alocuţiuni ale oficialităţilor şi ale inspectorului şef;

* avansarea în grad a cadrelor militare care s-au evidenţiat în activitatea desfăşurată;

* premierea unor cadre care au obţinut rezultate foarte bune;

* premierea cercurilor de elevi „Prietenii Pompierilor”;

* premierea Serviciilor Voluntare şi Private pentru Situaţii de Urgenţă;

* defilarea pompierilor militari dâmboviţeni;

* vizitarea expoziţiei cu tehnică de intervenţie.

Un detaşament de defilare constituit din cadre ale I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa va participa la manifestările dedicate Zilei Pompierilor din România organizate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în capitală.