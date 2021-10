13 octombrie, Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale

Astăzi, 13 octombrie, este marcată Ziua internațională pentru reducerea riscului dezastrelor, moment de readucere în atenție a modului în care comunitățile din întreaga lume depun eforturi pentru reducerea expunerii la dezastre și conștientizarea importanței gestionării tipurilor de risc.

Strategiile naționale și locale pentru reducerea riscului de dezastru trebuie să fie multisectoriale, să asocieze politici în domenii precum utilizarea terenurilor, codurile clădirilor, sănătatea publică, educația, agricultura, protecția mediului, energia, resursele de apă, reducerea sărăciei și adaptarea la schimbările climatice, arată ONU.

Marcarea Zilei internaționale pentru reducerea riscului dezastrelor a devenit necesară în urma unui apel al Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, în 1989, pentru a promova o cultură globală a conștientizării riscurilor și reducerii dezastrelor. Desfășurată în fiecare an la 13 octombrie, ziua sărbătorește modul în care oamenii și comunitățile din întreaga lume își reduc expunerea la dezastre și sporesc gradul de conștientizare cu privire la importanța reducerii riscurilor cu care se confruntă, conform ONU.

Ziua internațională pentru reducerea riscului dezastrelor a fost desemnată prin rezoluția 64/200 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care a decis în 2009, marcarea acestei zile în fiecare an la 13 octombrie.

Înaintea acestei decizii, o altă rezoluție a Adunării Generale a ONU, 44/236 din 22 decembrie 1989, stabilea ca Ziua internațională pentru reducerea riscului dezastrelor naturale să aibă loc în cea de-a doua zi de miercuri a lunii octombrie.

Ziua trebuia să fie marcată în fiecare an în cadrul Deceniului internațional pentru reducerea dezastrelor naturale, 19901999.

La cea de-a treia Conferință mondială a ONU privind reducerea riscului de dezastre, care a avut loc în martie 2015, în Sendai, Japonia, comunitatea internațională a fost avertizată că dezastrele afectează cel mai mult la nivel local și au un mare potențial în a provoca pierderi de vieți omenești și serioase probleme sociale și economice. Dezastrele cu debut brusc generează deplasarea a milioane de oameni în fiecare an.

Este necesar, în această situație, ca la nivel local, capacitățile să fie consolidate de urgență. Cadrul Sendai are în vedere desfășurarea de acțiuni orientate pentru reducerea riscului dezastrelor, a riscului de dezastre la scară mică și la scară largă, cauzate de accidente provocate de om sau din cauze naturale, precum și a celor legate de mediu, a pericolelor și riscurilor tehnologice și biologice.

Destinată creșterii gradului de conștientizare la nivel mondial privind acțiunile, politicile și practicile adoptate pentru reducerea expunerii la dezastre la nivel comunitar, această zi contribuie la salvarea oamenilor și a bunurilor acestora.

Activitățile specifice zilei se vor desfășura cu măsurile specifice de distanțare socială, purtarea măștilor, a mănușilor și folosirea dezinfectanților, măsuri care se vor aduce și la cunostin-ta populației pentru a fi respectate în toate cazurile care se impun.

Reducerea riscurilor dezastrelor constituie o responsabilitate comună -atât a autorităților, a instituțiilor, cât și a cetățenilor – și doar printr-o implicare reală și conjugată se poate împiedica transformarea riscurilor în dezastre. Apărarea împotriva acestor riscuri presupune, în primul rând, cunoașterea acestora. Informarea corectă conduce la un mod de comportare adecvat, eficient și rapid care poate reduce semnificativ pierderea de vieți omenești și poate limita considerabil pierderile materiale. Prin cunoaștere devenim mai puțin vulnerabili în fața dezastrelor.

Câteva Reguli generale de comportament în caz de dezastre