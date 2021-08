1,25 lei, atât va primi un elev care face naveta cu autobuzul de la o distanțâ de 10 km

Primarul Cristian Stan-secretarul executiv al PSD Dâmbovița trage un semnal de alarmă privind începerea noului an școlar, având în vedere că atât necesitați de reglementare dar și necesitați financiare, au rămas fără răspuns din partea Guvernului Cîțu. Concret, primarul Cristian Stan spune că Guvernul României a decis ca pentru un elev care vine la școală de la 10 km, cu autobuzul , valoarea decontată să fie de 1, 25 lei, atât consideră Guvernul, că merită un elev care face naveta cu autobuzul. În propunerea de rectificare bugetară propusă de Cîțu, sumele necesare decontării transportului pentru elevi nu se regăsesc și nici sprijinul financiar pentru creșe. În concluzie, noul an școlar va începe sub semnul dezastrului și incompetenței Guvernului Cîțu.

“ Suntem aproape de debutul anului școlar, și din păcate problemele pe care le-am semnalat de-a lungul timpului cu privire la necesitațile pe care educația le are, necesitați de reglementare dar și necesitați financiare, au rămas fără răspuns . Pe zona de transport public – gratuitate pentru elevi, de un an și ceva Guvernul a uitat să emită normele legale pentru decontarea acestui transport, au rămas pe situația aceea privind suspendarea cursurilor în școli din cauza COVID. În cele din urmă, a fost emis un act normativ și un ordin, în baza cărora există teoretic posibilitatea decontării transportului pentru elevi. Guvernul României a decis ca pentru un elev care vine de la 10 km , valoarea decontată să fie de 1, 25 lei, atât consideră Guvernul, că merită un elev care face naveta cu autobuzul de la o distanță de 10 km…M-am uitat în propunerea de rectificare și nu am regăsit aceste sume, așa cum nu am văzut în propunerea de rectificare nici sumele necesare fie preluării creșelor la bugetul de stat, fie acordarea unei sume pe costul standard așa cum este la gradiniță sau la școală. Nu am văzut nimic, deși există o prevedere legală, însă onor Guvernului, aceste prevederi sunt ignorate. Teoretic, de la 13 septembrie, aceste prevederi ar trebui să intre în vigoare. La Târgoviște , anual cheltuim 7,4 milioane lei cu creșele, sume care ar trebui să fie plătite de Guvern, din păcate lucrul acesta nu se întâmplă.” a afirmat primarul Cristian Stan-secretarul executiv al PSD Dâmbovița