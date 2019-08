120 de tone de produse congelate controlate de ANPC şi peste 1,7 milioane de lei amenzi aplicate operatorilor economici din domeniu

Share This





















Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat o serie de controale referitoare la modul de respectare a prevederilor legale în ceea ce priveşte conformitatea, comercializarea şi modul de etichetare al produselor alimentare comercializate sub formă congelată.

La nivelul întregii ţări, au fost controlaţi 798 operatori economici, din care la un număr de 515 (Ş64,5%) au fost constatate deficienţe.

A fost verificată o cantitate de peste 119,3 tone de produse alimentare congelate, din care mai mult de 34 tone (Ş28,5%) nu se încadra în prevederile legale privind protecţia consumatorilor.

Ca urmare a deficienţelor constatate, au fost dispuse următoarele măsuri: oprirea definitivă şi retragerea de la comercializare a 1,93 tone de produse alimentare congelate, în valoare de 30.722 lei, produse improprii consumului uman;

oprirea temporară de la comercializare a circa 20,8 tone produse alimentare congelate, în valoare de 190.825 lei, până la remedierea neconformităţilor constatate;

aplicarea de 596 sancţiuni contravenţionale dintre care 264 avertismente şi 332 amenzi contravenţionale în valoare de 1.778.500 lei, pentru încălcarea reglementărilor privind protecţia consumatorilor.

Cele mai frecvente abateri întâlnite în timpul acţiunilor de control au fost:

Comercializarea produselor alimentare congelate ce prezentau modificări organoleptice, în judeţele Mehedinţi, Suceava, Bacău, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Tulcea, Constanţa, Galaţi, Brăila, Călăraşi, Ialomiţa, Prahova, Braşov, Ilfov şi Municipiul Bucureşti.

În 52% din judeţe s-a constatat comercializarea de produse alimentare congelate în afara datei durabilităţii minimale stabilite de producători, contrar prevederilor legale în vigoare. Putem enumera judeţele Mehedinţi, Bistriţa-Năsăud, Galaţi, Giurgiu, Teleorman, Vrancea, Alba, Mureş, Botoşani, Caraş-Severin, Cluj, Tulcea, Brăila, Argeş, Călăraşi, Prahova, Ialomiţa, Vaslui, Buzău, Neamţ, Sibiu

Comercializarea produselor alimentare congelate în ambalaje deteriorate, rupte, care nu asigurau etanşeitatea s-au constatat în judeţele Bacău Gorj, Mehedinţi, Botoşani, Maramureş, Cluj, Maramures, Argeş, Sălaj, Braşov, Caraş-Severin, Galaţi, Călăraşi, Ialomiţa, Prahova şi Municipiul Bucureşti.

22,4 % din cantitatea controlată nu oferea consumatorilor informaţiile obligatorii, care să le permită alegerea sortimentului dorit (lipsa etichetelor cu elemente de identificare şi caracterizare, a traducerii în limba română a acestora sau prezenţa unor etichete greu lizibile, lipsa informaţiilor obligatorii, la locul de comercializare a produselor congelate, neindicarea ingredientelor alergene, neînscrierea listei ingredientelor, lipsa înscrierii cantităţii nete, lipsa înscrierii condiţiilor de depozitare şi expunere la comercializare, lipsa etichetării nutriţionale, înscrierea eronată a datei durabilităţii minimale, lipsa înscrierii datei primei congelări, lipsa înscrierii ţării de origine etc.), în judeţele Cluj, Bacău, Tulcea, Brăila, Vrancea, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman, Alba, Vaslui, Vâlcea, Bihor, Ialomiţa, Hunedoara, Mehedinţi, Sibiu, Covasna, Galaţi, Prahova, Harghita, Neamţ, Argeş, Iaşi, Suceava, Arad, Maramureş şi Mureş. Nerespectarea condiţiilor la depozitarea a alimentelor congelate, în judeţele Cluj, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Dâmboviţa, Ilfov, Vaslui, Dolj, Mehedinţi, Galaţi, Ialomiţa, Teleorman, Sibiu, Sălaj, Călăraşi, Prahova, Giurgiu, Vâlcea, Olt, Caraş-Severin, Tulcea şi Vrancea.

Lipsa afişării preţurilor (preţului de vânzare şi a preţului pe unitatea de măsură) sau afişarea acestuia într-un loc greu vizibil sau într-un mod greu lizibil, în judeţele Vâlcea, Caraş-Severin, Tulcea, Dolj, Bacău, Maramureş, Satu-Mare, Vrancea, Prahova, Covasna, Neamţ, Mehedinţi, Arad, Giurgiu, Teleorman, Mureş, Hunedoara, Argeş, Bihor, Iaşi şi Ialomiţa.

Alte abateri (lipsa afişării datelor de identificare a operatorului economic, utilizarea de mijloace de măsură şi control neverificate metrologic, comercializarea într-un spaţiu neautorizat, lipsa documentelor de provenienţă a mărfii) s-au constatat în judeţele Dolj, Olt, Cluj, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Giurgiu, Caraş-Severin, Tulcea, Covasna, Vaslui, Bacău, Mehedinţi, Arad şi

Argeş.

SFATURI PENTRU CONSUMATORI

Acordaţi atenţie conditţilor de depozitare impuse de producător, atât în magazinul de comercializare cât şi la domiciu; produsele alimentare congelate trebuie comercializate numai în stare congelată; la decongelare trebuie să prezinte gustul şi mirosul nemodificate, caracteristice sortimentelor respective;

Este interzis ca produsele alimentare congelate rapid să se recongeleze, acestea trebuind să se prelucreze imediat

ce au fost decongelate;

Nu achiziţionaţi produsele la care constataţi

existenţa aglomerărilor de produs sub forma

unor blocuri sau prezenţa de gheaţă în

ambalaj;

Acordati o atenţie deosebită când cumpărati produsele alimentare congelate asupra modului de prezentare a ambalajului; nu achiziţionaţi produse la care constataţi că ambalajul este murdar, degradat, nu este închis etanş şi nu asigură salubritatea produsului;

Acordati atenţie deosebită datei durabilităţii minimale; refuzati produsele care prezintă data durabilităţii minimale modificată, depăşită sau pe care nu este înscrisă data durabilităţii minimale;

Menţiunile obligatorii care se înscriu pe etichetele/ ambalajele produselor alimentare provenite din alte ţări trebuie să fie redactate în limba română, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi;

La cumpărarea produselor alimentare solicitaţi şi păstrati bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doriţi să reclamaţi calitatea/siguranţa unui produs.