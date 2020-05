12 mai, Ziua Internaţională a Asistentului Medical

Share This





















Ziua internaţională a asistenţilor medicali (International Nurses Day), instituită în 1974 la iniţiativa Consiliului Internaţional al Asistenţilor Medicali, este aniversată, la nivel mondial, la 12 mai, împreună cu ziua de naştere a asistentei medicale Florence Nightingale, ceea care a pus bazele moderne ale asistenţei med-icale.Celebrarea din acest an este deosebit de specială, având în vedere desemnarea anului 2020 ca Anul Asistentului Medical şi al Moaşei, sărbătorirea a 200 de ani de la naşterea asistentei medicale Florence Nightingale şi marcarea a 120 de ani de la înfiinţarea Consiliului Internaţional al Asistenţilor Medicali (International Council of Nurses -ICN). În acest context, preşedinta ICN, Annette Kennedy, a declarat că se aşteaptă ca anul 2020 să fie un an decisiv pentru profesia de asistent medical. Pentru a atinge acest obiectiv, ICN planifică şi coordonează o serie de activităţi pe tot parcursul anului. Asistenţii medicali au fost sărbătoriţi şi cu prilejul marcării Zilei mondiale a sănătăţii (7 aprilie) şi a Zilei internaţionale a moaşelor (5 mai), potrivit site-ului

www.icn.ch. dedicat zilei din acest an.

Florence Nightingale (1820) a deschis prima şcoală pentru asistente medicale pe lângă Spitalul ”Saint Thomas” din Londra (1860), realizând primul pas în pregătirea profesională şi instituţională a asistentelor medicale, care până atunci au fost considerate persoane nepregătite, care îndeplineau munci înjositoare. În 1907, a devenit prima femeie din Marea Britanie recompensată cu Medalia de Merit.Anul 2020 reprezintă o oportunitate pentru asistenţii medicali de a-şi face cunoscută meseria pe care o practică, pentru a avea o lume sănătoasă, aşa cum evidenţiază tema din acest an stabilită de ICN: „Profesia de asistent medical – O voce făcută să conducă spre o lume sănătoasă”. Asistenţii medicali, femei sau bărbaţi, joacă un rol-cheie în toate instituţiile medicale, fiind responsabili pentru sănătatea, bunăstarea, siguranţa şi recuperarea pacienţilor. Atributele, profesionalismul şi responsabilităţile pe care şi le asumă asistenţii medicali demonstrează vitalitatea profesiei lor, potrivit site-ului menţionat.Există peste 20 de milioane de asistenţi, în întreaga lume, prezenţi din momentul naşterii unei vieţi şi pe tot parcursul acesteia, rolul lor fiind esenţial în abordarea unei game largi de probleme de sănătate. Asistenţii sunt, în numeroase situaţii, singurii profesionişti din domeniul sănătăţii accesibili pentru mulţi oameni, în timpul vieţii lor. De cele mai multe ori, sunt singurii care asigură asistenţă medicală pentru populaţia aflată în zone dezavantajate, desfăşurându-şi activitatea în condiţii dificile şi într-un stres extrem, potrivit raportului ICN publicat pentru Ziua internaţională a asistenţilor medicali în 2020, conform icnvoicetolead.com.Evoluţia profesiei de asistent medical a cunoscut un salt uriaş în ultimele decenii. Cercetarea în domeniul îngrijirilor, tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, servicii bazate pe aparatură şi echipamente medicale extrem de performante sunt câteva dintre provocările profesionale care au contribuit la dinamica dezvoltării profesiilor acestora. Cu prilejul Zilei internaţionale a asistenţilor medicali, Consiliul Internaţional al Asistenţilor Medicali recomandă atragerea unei noi generaţii în sistemul asistenţei medicale pentru a continua contribuţia şi a creşte nivelul acesteia la realizarea dezvoltării durabile, în următorul deceniu, potrivit site-ului www.who.int.Asociaţiile naţionale ale asistenţilor au un rol important în informarea, consilierea, încurajarea şi sprijinirea în desfăşurarea activităţii acestei categorii de profe-sionişti.În România, există Facultăţi de Asistenţă Medicală în cadrul Universităţilor de Medicină, iar activitatea profesională şi ştiinţifică a asistenţilor medicali este supervizată de Ordinul Asistenţilor Medicali Gener-alişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, organism similar cu cel al Colegiului Medicilor.