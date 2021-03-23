115 unităţi de învăţământ dâmboviţene, în scenariul 3 – ROŞU

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat Hotărârea nr. 72/19.03.2021, privind aprobarea scenariilor de funcţionare pentru unităţile de învăţământ din judeţul Dâmboviţa, începând cu data de 22.03.2021. Documentul are la bază avizele transmise de Direcţia de Sănătate Publică şi ISJ Dâmboviţa.
Numai 85 de şcoli şi grădiniţe din judeţ îşi vor continua activitatea în Scenariul 1, cu prezenţa integrală a elevilor şi preşcolarilor iar 300 de unităţi vor fi în Scenariul 2, care permite prezenţa elevilor din ciclul primar, a preşcolarilor şi a elevilor din anii terminali. Nu mai puţin de 115 şcoli şi licee vor fi, începând de luni, în Scenariul 3 – Roşu, în care este permisă prezenţa fizică a numai jumătate din elevii din anii terminali, prin rotaţie.
Având în vedere Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă nr. 62/10.03.2021 privind propunerea instituirii carantinei zonale pentru comuna Bezdead, judeţul Dâmboviţa, precum şi Ordinul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6.605/11.03.2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Bezdead, judeţul Dâmboviţa, Şcoala Gimnazială „Grigore Rădulescu”- Bezdead, Grădiniţa cu Program Normal nr. 1 Bezdead, Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 Bezdead şi Grădiniţa cu Program Normal Măgura – Bezdead îşi vor desfăşura cursurile online până în data de 25 martie
2021.
De asemenea, pentru o perioadă de 14 zile, şcolile şi grădiniţele din Buciumeni şi Aninoasa, comune aflate de luni sub incidenţa carantinei zonale, vor derula exclusiv activităţi online.
Nr. Crt. Denumire PJ Denumire unitate de învăţământ arondată Scenariul
1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUCIUMENI – ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUCIUMENI 3
2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUCIUMENI -GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BUCIU-
MENI 3
3. ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUCIUMENI –
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VALEA
LEURZII BUCIUMENI 3
4. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ” FIENI – GRĂDINIŢA CU
PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ” FIENI 3
5. LICEUL „AUREL RAINU” FIENI – LICEUL „AUREL RAINU” FIENI 3
6. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIACONU CORESI”
FIENI – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIACONU CORE-SI” FIENI 3
7. ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACIU – ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACIU 3
8. ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACIU – GRĂDINIŢA
CU PROGRAM NORMAL RACIU 3
9. ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACIU – GRĂDINIŢA
CU PROGRAM NORMAL SILIŞTEA RACIU 3
10. ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACIU – ŞCOALA PRIMARĂ SILIŞTEA RACIU 3
11. ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACIU – GRĂDINIŢA
CU PROGRAM NORMAL ŞUŢA SEACĂ RACIU 3
12. ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACIU – ŞCOALA
GIMNAZIALĂ ŞUŢA SEACĂ RACIU 3
13. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ULMI – ŞCOALA GIMNAZIALĂ ULMI 3
14. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ULMI – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ULMI 3
15. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ULMI – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VIIŞOARA ULMI 3
16. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ULMI – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CONSTANTINESCU” VIIŞOARA ULMI 3
17. ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRĂNEŞTI – ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRĂNEŞTI 3
18. ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRĂNEŞTI –
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BRĂNEŞTI 3
19. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 DOICEŞTI –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 DOICEŞTI 3
20. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 DOICEŞTI -GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 DOICEŞTI 3
21. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 DOICEŞTI -GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 DOICEŞTI 3
22. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 DOICEŞTI -GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 DOICEŞTI 3
23. ŞCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIŢEI -ŞCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIŢEI 3
24. ŞCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIŢEI -GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ADÂNCA GURA OCNIŢEI 3
25. ŞCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIŢEI -ŞCOALA GIMNAZIALĂ ADÂNCA GURA OCNIŢEI
3
26. ŞCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIŢEI –
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CAPU
PLAIULUI GURA OCNIŢEI 3
27. ŞCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIŢEI –
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GURA OCNIŢEI 3
28. ŞCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIŢEI -GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SĂCUENI
GURA OCNIŢEI 3
29. ŞCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIŢEI –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂCUENI GURA OCNIŢEI 3
30. LICEUL TEHNOLOGIC „MARIN GRIGORE NĂSTASE” TĂRTĂŞEŞTI – LICEUL TEHNOLOGIC
„MARIN GRIGORE NĂSTASE” TĂRTĂŞEŞTI 3
31. ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂŞEŞTI -ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂŞEŞTI 3
32. ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂŞEŞTI -GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2
ŢEPEŞ VODĂ BÂLDANA TĂRTĂŞEŞTI 3
33. ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂŞEŞTI -ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂLDANA TĂRTĂŞEŞTI 3
34. ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂŞEŞTI –
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GULIA TĂRTĂŞEŞTI 3
35. ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂŞEŞTI –
ŞCOALA PRIMARĂ GULIA TĂRTĂŞEŞTI 3
36. ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂŞEŞTI -GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 TĂRTĂŞEŞTI 3
37. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IANCU VĂCĂRESCU” VĂCĂREŞTI – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IANCU VĂCĂRESCU” VĂCĂREŞTI 3
38. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IANCU VĂCĂRESCU” VĂCĂREŞTI – GRĂDINIŢA CU
PROGRAM NORMAL BRĂTEŞTII DE JOS
VĂCĂREŞTI 3
39. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IANCU VĂCĂRESCU” VĂCĂREŞTI – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BUNGETU VĂCĂREŞTI 3
40. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IANCU VĂCĂRESCU” VĂCĂREŞTI – ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUNGETU VĂCĂREŞTI 3
41. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IANCU VĂCĂRESCU” VĂCĂREŞTI – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VĂCĂREŞTI 3
42. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ANINOASA – ŞCOALA
GIMNAZIALĂ ANINOASA 3
43. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ANINOASA -GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „MUGURI DE ANIN” ANINOASA 3
44. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ANINOASA -GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SĂTENI ANINOASA 3
45. ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMIŞANI – ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMIŞANI 3
46. ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMIŞANI -GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COMIŞANI 3
47. ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMIŞANI -GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LAZURI COMIŞANI 3
48. ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMIŞANI ŞCOALA GIMNAZIALĂ LAZURI COMIŞANI 3
49. ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHINEŞTI SĂLCIOARA – ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHINEŞTI SĂLCIOARA 3
50. ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHINEŞTI SĂLCIOARA – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GHINEŞTI SĂLCIOARA 3
51. ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHINEŞTI SĂLCIOARA – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MIRCEA VODĂ SĂLCIOARA 3
52. ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHINEŞTI SĂLCIOARA – ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA VODĂ SĂLCIOARA 3
53. ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHINEŞTI SĂLCIOARA – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PODU RIZII SĂLCIOARA 3
54. ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHINEŞTI SĂLCIOARA – ŞCOALA PRIMARĂ PODU RIZII SĂLCIOARA 3
55. CLUBUL COPIILOR „NICOLAE MATEESCU” PUCIOASA – CLUBUL COPIILOR „NICOLAE MATEESCU” PUCIOASA 3
56. COLEGIUL NAŢIONAL „NICOLAE TITULES-CU” PUCIOASA – COLEGIUL NAŢIONAL „NICO-LAE TITULESCU” PUCIOASA 3
57. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 PUCIOASA – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRE-LUNGIT NR.2 PUCIOASA S
SS. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 PUCIOASA – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.S „PARADISUL PITICILOR” PUCIOASA S
SS. GRĂDINIŢA „PRICHINDEL” PUCIOASA –
GRĂDINIŢA „PRICHINDEL” PUCIOASA S
50. GRĂDINIŢA „PRICHINDEL” PUCIOASA -GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „MICUL PRINŢ” PUCIOASA S
51. LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA – LICEUL
TEHNOLOGIC PUCIOASA S
52. LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA -GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 7 DIA-CONEŞTI PUCIOASA S
SS. LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA -GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 „ELENA MILLS CONSTANTINESCU” ŞERBĂNEŞTI PUCIOASA S
54. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” PUCIOASA – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” PUCIOASA S
55. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 „ELENA DONICI CANTACUZINO” PUCIOASA – ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 „ELENA DONICI CANTACUZINO” PUCIOASA S
SS. CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR TÂRGOVIŞTE –
CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR TÂRGOVIŞTE S
S7. COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” TÂRGOVIŞTE – COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” TÂRGOVIŞTE S
SS. COLEGIUL NAŢIONAL „CONSTANTIN CAN-TACUZINO” TÂRGOVIŞTE – COLEGIUL NAŢIONAL „CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIŞTE S
SS. COLEGIUL NAŢIONAL „CONSTANTIN CARA-BELLA” TÂRGOVIŞTE – COLEGIUL NAŢIONAL „CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIŞTE S
70. COLEGIUL NAŢIONAL „IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIŞTE – COLEGIUL NAŢIONAL „IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIŞTE S
71. GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „SF.FRANCISC” TÂRGOVIŞTE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „SF.FRANCISC” TÂRGOVIŞTE S
72. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „ALEXANDRINA SIMIONESCU GHICA” TÂRGOVIŞTE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „ALEXANDRINA SIMIONESCU GHICA” TÂRGOVIŞTE S
7S. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIŞTE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 TÂRGOVIŞTE S
74. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.
1S TÂRGOVIŞTE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1S TÂRGOVIŞTE S
75. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.
1S TÂRGOVIŞTE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 11 PRISEACA TÂRGOVIŞTE S
7S. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.
14 TÂRGOVIŞTE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 TÂRGOVIŞTE S
77. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.
15 TÂRGOVIŞTE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1S TÂRGOVIŞTE S
7S. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1S TÂRGOVIŞTE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM
PRELUNGIT NR. 12 TÂRGOVIŞTE S
7S. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.
1S TÂRGOVIŞTE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1S TÂRGOVIŞTE S
50. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 TÂRGOVIŞTE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 TÂRGOVIŞTE S
51. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 TÂRGOVIŞTE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 TÂRGOVIŞTE S
52. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 TÂRGOVIŞTE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. S TÂRGOVIŞTE S
SS. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. S TÂRGOVIŞTE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. S TÂRGOVIŞTE S
54. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. S TÂRGOVIŞTE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „CARMEN SYLVA” TÂRGOVIŞTE S
55. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „RAZA DE SOARE” TÂRGOVIŞTE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „RAZA DE SOARE” TÂRGOVIŞTE S
SS. GRĂDINIŢA „DOROTHY” TÂRGOVIŞTE –
GRĂDINIŢA „DOROTHY” TÂRGOVIŞTE S
S7. LICEUL DE ARTE „BĂLAŞA DOAMNA” TÂRGOVIŞTE – LICEUL DE ARTE „BĂLAŞA DOAMNA” TÂRGOVIŞTE S88. LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIŞTE – LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIŞTE 3
89. LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO TÂRGOVIŞTE – LICEUL TEHNOLOGIC DE
TRANSPORTURI AUTO TÂRGOVIŞTE 3
90. LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE CIORĂNESCU” TÂRGOVIŞTE – LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE CIORĂNESCU” TÂRGOVIŞTE
3
91. LICEUL TEHNOLOGIC „SPIRU HARET”
TÂRGOVIŞTE – LICEUL TEHNOLOGIC „SPIRU HARET” TÂRGOVIŞTE 3
92. LICEUL TEORETIC „ION HELIADE RĂDULES-
CU” TÂRGOVIŞTE – LICEUL TEORETIC „ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIŞTE 3
93. LICEUL TEORETIC „PETRU CERCEL” TÂRGOVIŞTE – LICEUL TEORETIC „PETRU CERCEL” TÂRGOVIŞTE 3
94. LICEUL „VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIŞTE – LICEUL „VOIEVODUL MIRCEA”
TÂRGOVIŞTE 3
95. PALATUL COPIILOR TÂRGOVIŞTE – PALATUL COPIILOR TÂRGOVIŞTE 3
96. SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF.
IOAN GURĂ DE AUR” TÂRGOVIŞTE – SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. IOAN GURĂ DE AUR” TÂRGOVIŞTE 3
97. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CORESI” TÂRGOVIŞTE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CORESI”
TÂRGOVIŞTE 3
98. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I. ALEXANDRU BRĂTESCU VOINEŞTI” TÂRGOVIŞTE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I. ALEXANDRU BRĂTESCU VOINEŞTI” TÂRGOVIŞTE 3
99. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB” TÂRGOVIŞTE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB” TÂRGOVIŞTE 3
100. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” TÂRGOVIŞTE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” TÂRGOVIŞTE 3
101. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. PAUL
BĂNICĂ” TÂRGOVIŞTE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. PAUL BĂNICĂ” TÂRGOVIŞTE 3
102. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RADU CEL MARE” TÂRGOVIŞTE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RADU CEL MARE” TÂRGOVIŞTE 3
103. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SMARANDA GHEO-RGHIU” TÂRGOVIŞTE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„SMARANDA GHEORGHIU” TÂRGOVIŞTE 3
104. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SMARANDA GHEO-RGHIU” TÂRGOVIŞTE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE ALEXANDRESCU” TÂRGOVIŞTE 3
105. ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TÂRGOVIŞTE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TÂRGOVIŞTE 3
106. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR
VLADIMIRESCU” TÂRGOVIŞTE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGOVIŞTE 3
107. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE CÎRLOVA”
TÂRGOVIŞTE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE
CÎRLOVA” TÂRGOVIŞTE 3
108. ŞCOALA POSTLICEALĂ FEG TÂRGOVIŞTE – ŞCOALA POSTLICEALĂ FEG TÂRGOVIŞTE 3
109. ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ
„CAROL DAVILA” TÂRGOVIŞTE – ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” TÂRGOVIŞTE 3
110. ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CHRISTIANA” TÂRGOVIŞTE – ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CHRISTIANA” TÂRGOVIŞTE 3
111. ŞCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIA -ŞCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIA 3
112. ŞCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIA –
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CREVEDIA
3
113. ŞCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIA -GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DÂRZA CREVEDIA 3
114. ŞCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIA –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DÂRZA CREVEDIA 3
115. ŞCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIA –
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SAMUR-CAŞI CREVEDIA 3
115 unităţi de învăţământ dâmboviţene, în scenariul 3 – ROŞU
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat Hotărârea nr. 72/19.03.2021, privind aprobarea scenariilor de funcţionare pentru unităţile de învăţământ din judeţul Dâmboviţa, începând cu data de 22.03.2021. Documentul are la bază avizele transmise de Direcţia de Sănătate Publică şi ISJ Dâmboviţa.