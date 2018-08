107 unităţi şcolare din judeţul Dâmboviţa nu au autorizaţie privind securitatea la incendiu

Share This





















In judeţul Dâmboviţa funcţionează 530 de unităţi de învăţământ preuniversi-tar în 596 de clădiri. Din acestea, 63 de clădiri deţin autorizaţie de securitate la incendiu, 430 de clădiri nu fac obiectul autorizării, iar 103 clădiri nu au autorizaţie de securitate la incendiu. In cele 103 de clădiri care nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu funcţionează 107 unităţi de învăţământ.

În perioada 01.01.-31.07.2018 au fost depuse 73 de cereri pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu, din care au fost respinse 13 cereri pentru avize de securitate la incendiu şi 11 cereri pentru autorizaţii de securitate la incendiu. Au fost emise 13 avize şi o autorizaţie de securitate la incendiu.

In aceeaşi perioadă de referinţă, cadrele de specialitate din cadrul Inspecţie de prevenire de la ISU Dâmboviţa au executat controale de prevenire la 33 de unităţi de învăţământ, indiferent dacă acestea deţin sau nu autorizaţie de securitate la incendiu.

Pe timpul controalelor au fost identificare 50 de deficienţe şi au fost aplicate 35 de sancţiuni contravenţionale conform legislaţiei în vigoare privind apărarea înpotriva incendiilor.

Precizăm că în perioada 01.0931.10.2018, vor fi planificate şi se vor executa controale de prevenire la unităţile de învăţământ din judeţ care îşi desfăşoară activitatea în construcţii care au fost puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu şi care nu au întreprins niciun demers pentru obţinerea respectivului act administrativ.