1000 de fermieri dâmboviţeni au depus cereri în prima săptămână a Campaniei SAPS 2018

In prima săptămâna a Campaniei SAPS 2018, aproximativ 1000 de fermierii dâmboviţeni au depus cereri unice de sprijin în agricultură.

Cererile unice de plată se depun la Centrele Judeţene APIA în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mare de 50 hectare teren agricol şi la Centrele Locale APIA în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 hectare teren agricol.

Perioada de solicitare a sprijinului prin cererea unică de plată este 01 martie -15 mai 2018 iar pentru evitarea unor eventuale blocaje în fluxul de primire cereri, APIA Centrul Judeţean Dâmboviţa propune fermierilor câţiva paşi de urmat pentru completarea declaraţiei de suprafaţă 2018:

1. Consultaţi şi respectaţi programarea afişată la primăria din comuna dumneavoastră. Nu depăşiţi data de 15 mai pentru că riscaţi să rămâneţi în totalitate fără sprijinul european şi cel naţional!

2. Menţionaţi în declaraţia de suprafaţă toate parcelele agricole pe care le utilizaţi.

Fermierul are obligaţia să declare toate parcelele agricole pe care le utilizează indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin, solicitate şi nesolicitate la plată şi pe care trebuie să respecte cerinţele de ecocondiţional-itate.

In cazul fermierilor care deţin parcele agricole cu o suprafaţă de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiţia ca suprafaţa însumată a acestor parcele să nu depăşească un hectar. De asemenea fermierii care nu depun cerere pentru nicio plată directă bazată pe suprafaţă nu au obligaţia de a-şi declara parcelele agricole dacă suprafaţa totală nu depăşeşte 1 ha. In toate cazurile, fermierul indică în cererea sa că are la dispoziţie parcele agricole şi, la cererea APIA, indică localizarea acestora.

3. Pentru fiecare parcelă agricolă declarată indicaţi toate atributele solicitate.

Pentru fiecare parcelă se specifică: judeţul (indicativul judeţului), localitatea/comună/oraş, codul SIRUTA al localităţii, numărul blocului fizic în care este localizată parcela agricolă. Numărul parcelei agricole- este un număr serial atribuit de către fermier parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice.

4. Aveti obligaţia să excludeţi elementele neeligibile din suprafaţa parcelelor.

Dacă fermierul are cunoştinţă sau se observă pe imagine elemente neeligibile incluse în suprafaţa parcelelor digitizate şi implicit în declaraţia de suprafaţă 2018, fermierul trebuie să le excludă pentru a nu fi supus sancţiunilor.

5. Rezultatele controalelor pe teren din anii anteriori vă pot ajuta la poziţionarea parcelelor în IPA Online.

La actualizarea digitizării parcelelor în aplicaţia IPA-Online 2018, fermierii care anterior au fost controlaţi pe teren clasic sau prin metoda teledetecţiei vor utiliza în mod obligatoriu rezultatele controalelor.

6. Datele cadastrale vă sunt utile pentru o identificare corectă!

Fermierii trebuie să utilizeze informaţiile cadastrale urmare înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, în situaţia în care acestea sunt disponibile şi relevante.

7. Sprijinul se acordă pentru suprafeţe agricole!

Suprafaţa agricolă eligibilă are următoarele categorii de folosinţă:

– terenuri arabile înseamnă terenurile cultivate în scopul producţiei de culturi sau menţinute în bune condiţii agricole şi de mediu

– pajişti permanente înseamnă terenurile utilizate ca păşune sau fâneaţă

– culturi permanente înseamnă culturile pentru care nu se practică un sistem de rotaţie, altele decât pajişti permanente, care ocupă terenurile pentru o perioadă de cinci ani sau mai mare şi care produc recolte repetate, inclusiv pepinierele şi speciile forestiere cu ciclu scurt de producţie

8. Atenţie când solicitaţi sprijin pentru pajiştile permanente!

Pajiştile permanente utilizate în comun de mai mulţi fermieri sunt suprafeţele de pajişti în interiorul cărora nu există nicio delimitare naturală sau artificială, iar animalele păşunează liber sau se coseşte pe întreaga suprafaţă a pajiştii în cauză. Această suprafaţă poate coincide sau nu cu suprafaţa blocului fizic.

Dacă la controlul la faţa locului APIA descoperă o neregulari-tate/neconformitate, fermierii care utilizează suprafaţa de pajişte în comun pot suporta sancţiunea. 9. Terenul pentru care vă asumaţi angajamente trebuie să fie la dispoziţia dumneavoastră pe toată durata angajamentului!

In cazul în care accesaţi plăţi complementare pentru dezvoltare rurală pentru care vă asumaţi voluntar angajamente specifice, trebuie să vă asiguraţi că suprafeţele implicate sunt la dispoziţia dumneavoastră pe toată perioada derulării respectivului angajament. Pentru aceste plăţi aveţi nevoie de cursuri pentru dobandirea competenţelor.

10. Orice nelămurire poate fi clarificată la momentul depunerii cererii cu ajutorul funcţionarului APIA. Nu ezitaţi să cereţi consultanţă!