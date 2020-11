100 de ani de lectură publică la Târgovişte

În ciuda situaţiei neobişnuite, cauzate de pandemia de Coronavirus, Zilele Bibliotecii sunt marcate şi anul acesta, la Târgovişte, în perioada 23-27 noiembrie 2020.

Biblioteca Judeţeană Ion Heliade Rădulescu vă găzdui, de data aceasta, manifestările obişnuite în mediul online, aşa cum şi-a desfăşurat şi o bună parte a activităţii, în ultimele luni.Festivitatea de deschidere a avut loc pe platforma ZOOM.

Cu acest prilej, secretraul general al judeţului, Ivan Vasile Ivanoff a transmis mesajul preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Corneliu Ştefan pentru toţi bibliotecarii, dar şi pentru publicul cititor: „Sunt bucuros şi onorat că am ocazia de a vă adresa astăzi câteva gânduri, cu prilejul evenimentului găzduit de Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădules-cu”, dedicat Zilelor Bibliotecii. Deşi nu ne putem întâlni fizic, vă mulţumesc tuturor acelora care aţi făcut reale eforturi de a păstra legătura cu publicul cititor, în aceste vremuri neobişnuite, în care avem nevoie mai mult decât oricând să evadăm, în fascinanta lume a cărţilor. Faptul că v-aţi continuat activitatea, în limitele impuse de pandemia care ne-a dat tuturor vieţile peste cap, faptul că nu v-aţi închis porţile şi nu aţi renunţat la a încuraja oamenii să se apropie de cultură este un exemplu pentru noi toţi, aşa cum este activitatea dumneavoastră zi cu zi. Şi, am speranţa că oameni ca dumneavoastră vor reuşi să păstreze cultura pe locul meritat.

Printre lucrurile pe care această perioadă ne-a ajutat să le înţelegem se numără un concept pe care eu îi consider de mare importanţă în viitor şi anume digitalizarea, iar Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” se află printre instituţiile care au înţeles şi au aplicat cel mai bine această tendinţă inevitabilă, această a patra revoluţie industrială, care aduce schimbări în toate domeniile. Acum mai mult decât oricând, trebuie să înţelegem că cine nu ţine pasul nu va depăşi

cu succes acest moment dificil, care pune la grea încercare toate activităţile.

Ziua de astăzi este un prilej de a transmite gândurile şi urările mele cele mai bune întregului personal de specialitate, care a făcut posibilă împlinirea a 100 de ani de lectură publică la Târgovişte şi de a-mi arăta recunoştinţa pentru activitatea dumneavoastră şi importanţa pe care o are, mai ales pentru tânăra generaţie şi pentru viitorul copiilor noştri. Am speranţa că aceştia vor înţelege, cu ajutorul mentorilor, fie ei părinţi, dascăli, artişti sau bibliotecari, că au nevoie de cultură şi că unul dintre aspectele esenţiale ale acesteia îl reprezintă acest edificiu nepreţuit, cartea. Trecutul, viitorul, arta, tradiţiile şi obiceiurile, poveştile, rodul generaţiilor de istorici se află printre lucrările adăpostite de biblioteci. Iar păstrătorii lor sunt bibliotecarii, aceşti ghizi care ne poartă paşii printre poveşti şi tratate ştiinţifice, care ne deschid uşile unor lumi pline de minuni.

Iar eu, ca preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa vă asigur că aveţi în mine şi în instituţia pe care o conduc un partener care va continua să vă fie alături şi să vă ofere tot sprijinul de care aveţi nevoie pentru a desfăşura şi pe viitor acţiuni de succes şi de a oferi cele mai bune servicii publicului dumneavoastră.

Îi felicit pe organizatori pentru acest eveniment, o felicit pe doamna director Agnes Erich pentru toată munca depusă şi pentru rolul inovator pe care l-a avut şi-l are în cadrul acestei instituţii de cultură emblematice din judeţul nostru.

Vă urez putere de muncă tuturor şi vă mulţumesc!”

Programul manifestărilor din această săptămână va include dezbateri, acordarea premiilor Bibliotecii pentru anul 2020, expoziţii de pictură, ateliere de poveşti dar şi lansări de carte, cum ar fi volumul: „100 de ani de lectură publică la Târgovişte”, ce-i are ca autori pe Agnes Erich, Victor Petrescu şi Alexandru Ştefănescu.