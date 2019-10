10 parteneriate cu UAT-uri şi întâlniri de lucru în cadrul proiectului „Împreună spunem Stop abandonului şcolar”, implementat de Crucea Roşie Dâmboviţa

Share This





















Crucea Roşie Dâmboviţa are în plin proces de implementare proiectul „Împreună spunem Stop abandonului şcolar”, proiect finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Axa: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, Obiectiv specific: Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP. Obiectivul general al proiectul constă în consolidarea capacităţii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie Filiala Dâmboviţa de a formula şi promova o alternativă cu impact naţional, la politica publică iniţiată de Guvern în domeniul prevenirii părăsirii timpurii a şcolii şi în concordanţă cu Strategia de Consolidare a Administraţiei Publice.

Elaborarea politicii publice alternative are la bază crearea unui instrument independent de analiză/evaluare a politicii actuale precum şi o participare activă a tuturor instituţiilor responsabile şi a societăţii civile în vederea elaborării măsurilor şi acţiunilor necesare în elaborarea politicii alternative. Politica alternativă se constituie într-un Program social de sprijin al comunităţilor în domeniul reducerii părăsirii timpurii a şcolii. Realizarea programului social (o politică alternativă la Strategia Naţională privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii) are la bază o abordare integrată, pe de o parte din perspectiva cadrelor didactice implicate în procesul de integrare socială precum şi din perspectiva comunităţii, în vederea înscrierii copiilor la şcoală şi susţinerea participării acestora la programul şcolar.

Luni, 21 octombrie 2019, Crucea Roşie Dâmboviţa a demarat subactivitatea din cadrul proiectului „Împreună spunem Stop abandonului şcolar” ce urmăreşte realizarea a 10 parteneriate cu UAT-uri şi întâlniri de lucru în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, pentru promovarea politicii publice alternative elaborată în cadrul proiectului ce constituie un Program social de sprijin al comunităţilor în domeniul reducerii părăsirii timpurii a şcolii. Cele 10 parteneriate cu UAT-uri şi întâlniri de lucru vizează şase comune dâmboviţene: Dărmăneşti, Dragomireşti, Măneşti,Cojasca,Potlogi, Moroeni şi alte patru comune din Vâlcea- Prundeni,Galaţi-Şendreni,Teleor-man – Dragalina şi Ialomiţa- Sudiţi. Prima întâlnire de lucru a avut loc în comuna dâmboviţeană Dărmăneşti. Au participat toţi reprezentanţi comunităţii: primarul comunei Dărmăneşti, Mihalache Valentin, viceprimarul Boulescu Ion Gheorghe,preoţii din localitate,poliţistul,cadre didactice de la Şcoala Dărmăneşti şi Şcoala Mărginenii de Sus, asistenţii sociali din cadrul primăriei,părinţi şi elevi din familii nevoiaşe. Evenimentul a fost deschis de către managerul de proiect, jr. Raul Pavelescu, directorul Crucii Roşii Dâmboviţa după care discuţiile au fost moderate de către expertul de egalitate de şanse, Eugen Florea, prezenţi fiind şi facilitatorii pregătiţi tot în cadrul proiectului „Împreună spunem Stop abandonului şcolar” . Au fost promovate valorile incluziunii sociale: importanţa educaţiei, depăşirea prejudecăţilor ,toleranţa socială, religioasă sau etnică,responsabilitatea civică,egalitatea de şanse,implicarea social şi alte activităţi care contribuie la întărirea rolului şcolii în comunitate. La final, jr. Raul Pavelescu, directorul Crucii Roşii Dâmboviţa , le-a oferit celor mici şi câte un dar, un ghiozdan cu rechizite şcolare . Educaţia constituie principalul suport pentru crearea unei societăţi dezvoltate şi a unei economii durabile. Accesul la educaţie reprezintă un indicator important al gradului de eficienţă al sistemului politic, fiind modul în care actorii instituţionali asigură condiţiile optime dobândirii cunoştinţelor şi abilităţilor necesare integrării ulterioare pe piaţa muncii. Astfel, şcoala este principalul pilon de formare a indivizilor în vederea creşterii standardului de viaţă, integrării în societate, diminuării numărului persoanelor aflate în situaţii de risc (sărăcie, discriminare, excluziune socială etc.).