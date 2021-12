10 Decembrie, Ziua Internațională a Drepturilor Omului

Ziua internațională a drepturilor omului este marcată în fiecare an pe 10 Decembrie, ziua în care Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat, în 1948, Declarația Universală a Drepturilor Omului.

Document de referință, Declarația Universală a Drepturilor Omului proclamă drepturile inalienabile pentru toți oamenii – indiferent de rasă, culoare, religie, sex, limbă, opinie politică sau de altă natură, origine națională sau socială, proprietate, naștere sau alt statut.

Disponibilă în peste 500 de limbi, Declarația Universală a Drepturilor Omului este cel mai tradus document din lume.

La 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a ONU a proclamat Declarația Universala a Drepturilor Omului „ca ideal comun spre care trebuie să tindă toate popoarele și toate națiunile, pentru ca toate persoanele și toate organele societății să se străduiască, având această Declarație permanent în minte, ca prin învățătură și educație să dezvolte respectul pentru aceste drepturi și libertăți și să asigure prin măsuri progresive, de ordin național și internațional, recunoașterea și aplicarea lor universală și efectivă, atât în sânul popoarelor statelor membre, cât și al celor din teritoriile aflate sub jurisdicția lor”, potrivit https://www.ohchr.org.

Ziua de 10 decembrie este o oportunitate de a reafirma importanța drepturilor omului în reconstruirea lumii pe care o dorim, necesitatea solidarității globale, precum și a interconectării și a umanității împărtășite.

Drepturile omului se află în centrul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), întrucât în absența demnității umane nu se poate ajunge la o dezvoltare durabilă.

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) au fost adoptate de către toate statele membre ale Organizației Națiunilor Unite în 2015 pentru a pune capăt sărăciei, pentru a reduce inegalitățile și pentru a construi societăți mai pașnice și prospere până în 2030. Cunoscute și sub denumirea de Obiective Globale, ODD sunt un apel la acțiune pentru a crea o lume în care toți oamenii să conteze.