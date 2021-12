1 Decembrie, Ziua Marii Uniri, la Târgoviște

1 Decembrie, Ziua Marii Uniri a fost prilej de sărbătoare și la Târgoviște. Momentul istoric ce marchează împlinirea a 103 ani de la Marea Unire de la Alba lulia a fost celebrat de autorități și de dâmbovițeni în Piața Tricolorului, cu măsurile impuse de situația pandemică.

Evenimentul a debutat cu intonarea imnului de stat al României, o slujbă religioasă oficiată de reprezentanţi ai Arhiepiscopiei Târgoviștei, și a continuat cu alocuțiuni susținute de către oficialitățile prezente.

Prefectul județului, Aurelian Popa a dat citire mesajului premierului României:

„1 Decembrie 1918 va rămâne pentru totdeauna, în istoria poporului român, drept ziua triumfului idealului național: unitatea. Rostită pentru prima dată în Revoluția de la 1848 și săvârșită doar parțial la 1859, Marea Unire a avut loc după un lung șir de lupte, după nenumărate sacrificii umane și materiale.

Marea Unire a rezultat în urma exercitării dreptului la autodeterminare exprimat la Chișinău, Cernăuți și Alba lulia. În mod democratic, s-a decis unirea Basarabiei, Bucovinei și a Transilvaniei cu România. Marea Unire este încununarea victorioasă a voinței românilor și rămâne cea mai frumoasă pagină din istoria României. O lecție despre perseverență și coeziune, care acum ne este deosebit de utilă și necesară. Doar printr-un efort comun vom putea depăși perioada dificilă pe care o traversăm.

Am încredere că vom reuși să trecem împreună prin aceste greutăți și am încredere în curajul și credința românilor că unitatea rămâne una dintre valorile de neprețuit ale națiunii noastre, care ne inspiră și ne motivează să mergem mai departe. Pentru mine, eroii acestui an sunt românii, care, în ciuda crizei generate de pandemia de COVID-19 și a suferințelor, au muncit, au fost solidari, au făcut sacrificii și au depus zi de zi eforturi în această luptă dură cu virusul. Le mulțumesc în mod special și tuturor celor care fac parte din personalul medical și au luptat în linia întâi pentru a salva vieți și pentru limitarea efectelor pandemiei.

Dar, să nu uităm niciodată sacrificiile înaintașilor noștri, pe care îi cinstim cu respect și prin grija pentru absolut toți românii și pentru toate regiunile istorice ale României. Ne onorăm trecutul, cu speranța că lecțiile istoriei reprezintă un exemplu pentru fiecare dintre noi să luptăm pentru un viitor mai bun și mai prosper.

Dragi români,

De Ziua noastră Națională, pe data de 1 Decembrie, la începerea ceremoniilor, vă îndemn pe toți cei care simțiți și trăiți românește să ne gândim, împreună, timp de un minut, la eroii neamului românesc, care s-au jertfit pentru Marea Unire. Un minut în care să ne regăsim cu toții, indiferent unde suntem, indiferent de opțiunile conjuncturale, indiferent de opțiunile politice.

Am încredere că vom trece cu bine peste aceste grele încercări, privind, azi, la mai bine de un secol de la Unirea tuturor românilor, la reușita extraordinară a înaintașilor noștri. Prin determinarea, unitatea și sacrificiile lor, au oferit sens vieții lor atunci și viitorului nostru astăzi.

La mulți ani, dragi români!

Trăiască România!”

La manifestările dedicate Zilei Naționale a României au participat: prefectul județului – Aurelian Popa, președintele CJ, Corneliu Ștefan, vicepreședinții Consiliului Județean Dâmbovița Luciana Cristea și Antonel Jîjîie, administratorul public al județului, Cristian Avanu, primarul municipiului Târgoviște, Cristian Daniel Stan, parlamentari, consilieri județeni, șefi de instituții deconcentrate, reprezentanți ai partidelor politice, reprezentanți ai Garnizoanei Târgoviște, ai lnspectoratului Județean de Poliție, ai lnspectoratului Județean de Jandarmi, numeroși dâmbovițeni.

Ceremonialul dedicat Zilei Naționale a României s-a încheiat cu depuneri de coroane și jerbe de flori, urmate de defilarea Gărzii de Onoare.